Потап зворушив фанатів кадрами з Настею Каменських (відео)

Зіркове подружжя перебуває в офіційному шлюбі з 2019 року.

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42-річний український музикант Потап (справжнє імʼя — Олексій Потапенко) показав зворушливе відео зі своєю дружиною, 36-річною співачкою Настею Каменських. Роликом музикант поділився в Instagram.

Репер виклав у соцмережу рідкісні кадри разом з коханою. У ролику зіркове подружжя разом займається спортом, гуляє Києвом, відвідує благодійні заходи, виступає на концертах.

"Ти,ти,ти @kamenskux", — лаконічно підписав відео Олексій Потапенко.

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Настя Каменських переклала свої хіти українською (відео)

Ролик супроводжує лірична композиція виконавця ILLAI під назвою "Залишилась".

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Потап та Настя Каменських

"Кохання врятує світ! Добра і злагоди вашій сім'ї!", "Боже, які Ви класні! Щастя Вам", "Таке чудове хороше відео", — відреагували на публічний прояв кохання фоловери українського виконавця.

Колишні учасники гурту "Потап і Настя" одружилися у травні 2019 року. Шлюб став другим для репера, який раніше був одружений з продюсеркою Іриною Горовою, від якої виховує сина Андрія.

Потап та Настя Каменських

За час повномасштабної війни подружжя кілька разів підігрівало чутки про розлучення, оскільки рідко разом зʼявляється на публіці та практично не викладає спільних кадрів у соцмережі, проте згодом Каменських спростувала домисли публіки.

Нагадаємо, Потап показав, як снідає з Настею Каменських та своїм сином від Ірини Горової.

Також Фокус писав про конфлікт Потапа з Дашею Астафʼєвою.