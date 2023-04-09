Окрім цього, артистка відповіла на запитання, де перебуває її чоловік.

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35-річна українська співачка Настя Каменських уперше прокоментувала чутки про розлучення з Потапом. Відео-відповідь з нещодавнього концерту артистки опублкував її фан-акаунт в Instagram.

На запитання глядачів виступу в столиці про ймовірний розрив з чоловіком зірка сцени сказала таке:

"Я не розлучаюся з чоловіком. У мене все добре", — відповіла NK.

Після цього пролунало ще одне запитання фанатів Каменських: "Де Потап?".

Проте і на цю цікавість прихильників артистка відповіла:

"Моє сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK. Потрібен Потап? Подзвони йому, напиши йому і запитай", — сказала українська співачка, яка дала перший концерт після новин про проблеми зі здоровʼям.

Настя Каменських

Щодо Потапа, то він прокоментував в Instagram-акаунті дружини останні публікації з концерту. Під одним відео співак написав "Браво", а під іншим роликом залишив емодзі у формі червоних сердечок.

Настя Каменських

Настя Каменських та Потап, які тривалий час працювали в одному дуеті, одружилися у травні 2019-го на таємній церемонії. Після цього зіркова пара часто ділилася спільними кадрами у соцмережах, а з початком повномасштабного вторгнення знаменитості почали підігрівати чутки про своє розлучення.

Кульмінацією домислів стали звинувачення колишньої підопічної співака у сексуальних домаганнях. Через що розрив пари став ще більш обговорюваним.

Нагадаємо, Настя Каменських та Потап вийшли на публіку після чуток про розлучення наприкінці 2022-го.

Також Фокус писав про відверте новорічне інтервʼю Насті Каменських щодо стосунків з Потапом.