Кроме того, артистка ответила на вопрос, где находится ее муж.

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35-летняя украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Видео-ответ с недавнего концерта артистки выложил ее фан-аккаунт в Instagram.

На вопрос зрителей выступления в столице о вероятном разрыве с мужем звезда сцены сказала следующее:

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", — ответила NK.

После этого прозвучал еще один вопрос фанатов Каменских: "Где Потап?"

Однако и на это любопытство поклонников артистка ответила:

"Мое солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Сегодня NK. Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси", — сказала украинская певица, которая дала первый концерт после новостей о проблемах со здоровьем.

Настя Каменских

Касательноно Потапа, то он прокомментировал в Instagram-аккаунте жены последние публикации с концерта. Под одним видео певец написал "Браво", а под другим роликом оставил эмодзы в форме красных сердечек.

Настя Каменских

Настя Каменских и Потап, длительное время работавшие в одном дуэте, поженились в мае 2019-го на тайной церемонии. После этого звездная пара часто делилась общими кадрами в соцсетях, а с началом полномасштабного вторжения знаменитости начали подогревать слухи о своем разводе.

Кульминацией домыслов стали обвинения бывшей подопечной певца в сексуальных притязаниях. Из-за этого разрыв пары стал еще более обсуждаемым.

Напомним, Настя Каменских и Потап вышли на публику после слухов о разводе в конце 2022-го.

Также Фокус писал об откровенном новогоднем интервью Насти Каменских по поводу отношений с Потапом.