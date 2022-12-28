Потап и Настя Каменских появились на публике после слухов о разводе (фото)

Ранее в Сети ходили слухи о разрыве звездной пары.

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41-летний украинский певец Алексей Потапенко и Настя Каменских появились на публике после слухов о разводе. Кадрамы с недавнего благотворительного вечера делится в своих сториз бизнесвумен Кристина Хроновская.

Звездные супруги побывали на рождественской вечеринке своей подруги.

На видео, которыми поделилась бизнесвум, видно, как Потап и Настя Каменских вместе исполняют песню "Червона рута". Певица обнимала мужа за плечи и уделяла ему знаки внимания.

Для благотворительного мероприятия исполнительница выбрала аутентичную вышиванку и черные трендовые кожаные брюки. Между тем, ее спутник продемонстрировал total-black образ.

[ + – ] Потап и Настя Каменских

В последнее время звездная пара стала реже выкладывать общие кадры и выходить вместе на публику, что спровоцировало слухи о разводе.

Музыканты поженились в мае 2019 года на тайной церемонии. До этого Потап был женат на продюсере Ирине Горовой, от брака с которой подрастает сын Андрей.

[ + – ] Потап и Настя Каменских

Напомним, Потап в очередной раз подогрел слухи о разводе с Настей Каменских.

Также Фокус писал о реакции российского ведущего Ивана Урганта на рассказы Потапа об извинениях его коллеги по цеху из РФ.