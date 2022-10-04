Иван Ургант уличил Потапа во лжи

Российский шоу-мен опровергает слова Потапа о том, что просил по телефону прощения за страну.

Related video

На днях популярный украинский певец Алексей Потапенко (более известный как Потап) сообщил в СМИ, что в первые дни вторжения России в Украину ему позвонил телеведущий Иван Ургант. Якобы он плакался в трубку и просил прощения за свою страну. Ургант не замешкал с ответом.

"У меня нет привычки обсуждать публично приватные телефонные беседы. Мне кажется, это касается только тех людей, которые говорят между собой. А также спецслужб, которые прослушивают разговоры. Но оказалось, что не только их. Что ж, в таком случае сообщаю: в трубку я не рыдал и прощения за страну ни у кого не просил", – такой была реакция Урганта на слова Потапа.

[ + – ] Только запись разговора с Ургантом поможет Потапу доказать свои слова Фото: realpotap

Похоже, теперь объясняться придется уже Потапу. Хотя без записи их телефонного разговора с Ургантом вряд ли можно будет установить, за кем из них правда.

Напомним, что российский телеведущий с первых дней российско-украинской войны четко обозначил свою позицию. "Нет войне!" – еще 24 февраля на страничках Урганта в соцсетях прозвучал призыв остановить кровопролитие. За это Ивана уволили с Первого канала, где он работал последние годы.

По некоторым сведениям, Иван Ургант еще весной покинул Россию и нынче проживает в Израиле. Другие же источники уверяют, что Ургант периодически прилетает в Москву и готовится приступить к работе над новым телешоу. Только уже не на Первом канале.

Фокус уже сообщал, что Потап рассказал о желании воевать и рвется на фронт. А с самого начала войны он якобы записался в территориальную оборону. При этом за несколько дней до вторжения России украинский артист с супругой Настей Каменских уехали на отдых в Испанию и лишь спустя семь месяцев вернулись в Украину.

Также мы информировали о том, что Иван Ургант распродает свою недвижимость в России