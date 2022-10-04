Іван Ургант викрив Потапа в брехні

Російський шоу-мен спростовує слова Потапа про те, що просив по телефону вибачення за країну.

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Днями популярний український співак Олексій Потапенко (відоміший як Потап) повідомив у ЗМІ, що в перші дні вторгнення Росії в Україну йому зателефонував телеведучий Іван Ургант. Нібито він плакався у слухавку і вибачався за свою країну. Ургант не забарився з відповіддю.

"У мене немає звички обговорювати публічно приватні телефонні бесіди. Мені здається, це стосується лише тих людей, які говорять між собою. А також спецслужб, які прослуховують розмови. Але з'ясувалося, що не лише їх. Що ж, у такому разі повідомляю: у слухавку я не плакав і пробачення за країну ні в кого не просив", — такою була реакція Урганта на слова Потапа.

[ + – ] Тільки запис розмови з Ургантом допоможе Потапу довести свої слова Фото: realpotap

Схоже, тепер пояснюватись доведеться вже Потапу. Хоча без запису їхньої телефонної розмови з Ургантом навряд чи можна буде встановити, за ким із них правда.

Нагадаємо, що російський телеведучий з перших днів російсько-української війни чітко окреслив свою позицію. "Ні війні!" — ще 24 лютого на сторінках Урганта в соцмережах пролунав заклик зупинити кровопролиття. За це Івана звільнили з Першого каналу, де він працював останні роки.

За деякими даними, Іван Ургант ще навесні покинув Росію і нині мешкає в Ізраїлі. Інші джерела запевняють, що Ургант періодично прилітає у Москву та готується почати роботу над новим телешоу. Тільки не на Першому каналі.

Фокус уже повідомляв, що Потап розповів про бажання воювати і рветься на фронт. А від початку війни він нібито записався в територіальну оборону. За кілька днів до вторгнення Росії український артист із дружиною Настею Каменських поїхали на відпочинок до Іспанії і лише через сім місяців повернулися в Україну.

Також ми інформували про те, що Іван Ургант розпродає свою нерухомість у Росії.