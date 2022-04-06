Іван Ургант розпродає нерухомість у Росії

Відомий телеведучий минулого тижня повернувся в РФ, але, мабуть, тільки для того, щоб позбавитися будинків і квартир.

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Телеведучий і шоумен Іван Ургант розпродає свою нерухомість у Москві. Про це повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

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Щойно ЗС РФ вторглися на територію України, відомий телеведучий опублікував чорний квадрат в Instagram, написав "Страх и боль. Нет войне", а невдовзі з'явилася інформація, що він із сім'єю покинув Росію.

Програма "Вечірній Ургант" зникла із п'ятничної сітки мовлення. І як заявила прессекретарка Першого каналу Лариса Кримова, це було пов'язано із "суспільно-політичними подіями".

"Програма "Вечірній Ургант" минулими днями не планувалася на каналі у зв'язку з вихідними днями, що було спочатку заявлено у сітці. Поточна переверстка пов'язана з важливими суспільно-політичними подіями. Іван Ургант, безумовно, продовжує роботу на каналі", — зазначила вона, але не уточнила, коли програма повернеться до ефіру. Сам ведучий заперечував, що його від'їзд пов'язаний з еміграцією.

"Без паніки. Відпустили у відпустку, а я візьму та скоро повернуся", — писав він. І, як з'ясувалося, не збрехав. Він справді повернувся і продає нерухомість у Москві. Йдеться про квартиру в Москва-Сіті в "Золотій вежі", і маєток у Підмосков'ї на Рубльовці.

Також Ургант має квартиру в Санкт-Петербурзі. Вона розташована на набережній Крюкова каналу. Вартість квартири – півмільйона доларів. З неї відкривається вид на Маріїнський театр, канал і Микільський собор, а навпроти розташований старовинний будинок, де колись жив Федір Шаляпін.

Також джерело каналу стверджує, що в Ізраїль Ургант все ж таки їздив не у відпустку, а щоб члени його сім'ї подали документи на "об'єднання" і могли отримати громадянство. Сам телеведучий, за даними ЗМІ, має громадянство Ізраїлю з 2018 року.