Иван Ургант распродает недвижимость в России

Известный телеведущий на прошлой неделе вернулся в РФ, но, видимо, только для того, чтобы избавиться от домов и квартир

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Телеведущий и шоумен Иван Ургант распродает свою недвижимость в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

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Как только ВС РФ вторглись на территорию Украины, известный телеведущий опубликовал черный квадрат в Instagram, написал "Страх и боль. Нет войне", а вскоре появилась информация, что он с семьей покинул Россию.

Программа "Вечерний Ургант" пропала из пятничной сетки вещания. И как заявила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, это было связано с "общественно-политическими событиями".

"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", — отметила она, но не уточнила, когда программа вернется в эфир. Сам ведущий отрицал, что его отъезд связан с эмиграцией.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", — писал он. И, как оказалось, не соврал. Он действительно вернулся и продает недвижимость в Москве. Речь идет о квартире в Москва-Сити в "Золотой башне", и особняке в Подмосковье на Рублевке.

Также у Урганта есть квартира в Санкт-Петербурге. Она расположена на набережной Крюкова канала. Стоимость квартиры – полмиллиона долларов. Из нее открывается вид на Мариинский театр, канал и Никольский собор, а напротив расположено старинное здание, где когда-то жил Федор Шаляпин.

Также источник канала утверждает, что в Израиль Ургант, все же ездил не в отпуск, а чтобы члены его семьи подали документы на "объединение" и могли получить гражданство. У самого телеведущего, по данным СМИ, есть гражданство Израиля с 2018 года.