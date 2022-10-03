"Хочу на фронт". Потап рассказал о желании воевать

Последние семь месяцев музыкант находился за границей.

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41-летний украинский певец Потап (Алексей Потапенко) признался, что находится в рядах Теробороны. Об этом он рассказал в своем новом мини-интервью.

Муж Насти Каменских вспомнил, как рвался попасть на фронт, однако отец сказал ему для начала записаться в Тероборону.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". И я решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", — отметил украинский музыкант, последние семь месяцев находившийся в Испании. За границей Потап организовывал благотворительные концерты и вел активную "оборону" в социальных сетях.

Украину Потап и Настя Каменских покинули за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Звездная пара улетела на отдых, взяв с собой своих мам, о чем впоследствии рассказывала супруга рэпера.

[ + – ] Потап рассказал о жизни после 24 февраля

В частности, заслуженный артист Украины рассказал о российском коллеге, который со слезами просил прощения у украинцев за начатую войну. По словам Потапа, в первые дни вторжения ему позвонил ведущий Иван Ургант.

"Это один из людей, который так переживал, что он извинялся за всю страну", — признался музыкант.

[ + – ] Потап и Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram

Напомним, Потап вернулся в Украину в начале осени 2022.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем Потапа.