Потап появился на концерте в Мадриде с перекошенным лицом

Накануне артист простудил лицевой нерв.

Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко на днях принял участие в благотворительном концерте в Мадриде вместе с "Кварталом 95", MONATIK, Тиной Кароль, Wellboy, Pianoboy и другими звездами. Незадолго до этого он простудил лицевой нерв, поэтому не смог ни петь, ни разговаривать. Однако артист не растерялся, и вместо выступления на сцене, спустился к зрителям с коробкой, в которую собирал деньги для помощи Украине. По словам Потапа, украинцы пожертвовали 10 тысяч евро.

"Имел честь выступать для украинцев в Мадриде. Несмотря на то, что простудил нерв на лице и не мог выдать 1000% как исполнитель — не растерялся! И вышел собирать средства для Украины прямо к людям!" – поделился артист в своем Instagram.

Потап добавил, что для него было очень важно помочь Украине, даже несмотря на то, что он не смог сказать ни слова со сцены. Также артист доволен, что смог увидеть соотечественников и с каждым желающим сделать фото.

Напомним, Потап и его супруга, Настя Каменских, вместе с мамами улетели в отпуск в Испанию за несколько дней до вторжения России, после чего решили остаться за границей. За рубежом артисты проводят благотворительные концерты. Все собранные средства они отправляют на родину. Также Потап и Настя Каменских отправляют в Украину гуманитарную помощь и ведут информационную войну в социальных сетях.

Фокус рассказывал, что недавно Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом, открыла церемонию Latin American Music Awards в Лас-Вегасе. Вместе с группой "Black Eyed Peas" и латиноамериканскими звездами украинская артистка исполнила песню Where is the love. Также Настя Каменских выступила в Каунасе на концерте Vienybės jėga (Сила ради объединения).

Также Фокус писал о том, что Насте Каменских и ее супруг, Алексею Потапенко (Потапу), а также еще почти 30 украинским артистам запретили въезд в Россию в ближайшие 50 лет.