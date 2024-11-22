Ана де Армас закрутила роман с пасынком президента Кубы (фото)

Ана сама родом из Кубы, однако с 18 лет живет в Испании. В свое время она встречалась с Беном Аффлеком.

36-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана заметили за поцелуями с пасынком президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во время свидания в Мадриде, Испания.

Актриса кубинского происхождения встретилась с Мануэлем Анидо Куэстой после того, как они также наслаждались совместным ужином на прошлой неделе.

Судя по всему, Ана де Армас прекратила свои отношения с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом, с которым она начала встречаться после разрыва с Беном Аффлеком.

Во время свидания и Ана, и ее новый избранник выглядели влюбленными. Актриса держалась за руки с Мануэлем, который также является советником своего отца.

Ана де Армас и Мануэль Анидо Куэста

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека была в своем белом кашемировом пальто. Оно контрастировало с черными укороченными брюками, а к своему ансамблю актриса добавила блестящие черные лакированные сапоги.

Звезда фильма "Блондинка" также носила золотистую сумочку Louis Vuitton с коричневой окантовкой, которая подходила к ее шарфу.

Отметим, что Ана переехала с Кубы в Испанию в 18 лет.

Напомним, почему Ана де Армас думала о завершении карьеры.

Также Фокус писал о свидании Аны де Армас с бывшим бойфрендом весной 2023 года.