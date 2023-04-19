Ану де Армас заметили на свидании с бойфрендом (фото)

Звездная пара редко выходит вместе в свет и пытается держать личное вдали от камер.

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34-летнюю кубино-испанскую актрису Ану де Армас заметили на свидании с бойфрендом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Блондинка", которая в минувшие выходные вела программу Saturday Night Live, и ее 39-летний возлюбленный Пол Букадакис держались за руки, прогуливаясь по весеннему городу.

Звезда экрана кубинского происхождения была стильно одета в черную кожаную юбку с золотыми вставками. Ана де Армас добавила черную водолазку без рукавов, которую она заправила в юбку, а образ завершила черными лоферами.

Со своей стороны ее спутник надел белую футболку под пиджак оттенка хаки.

Пол добавил пару черных брюк и коричневых ботинок на шнуровке. Он носил чёрную бейсболку с желтым логотипом спереди.

Длинные темные волосы Анны были распущены по центру, а пряди падали на спину и плечи. Звезда выглядела великолепно со светлым макияжем, подчеркивающим ее естественную привлекательность.

Ана де Армас на свидании с бойфрендом

А свои вещи она положила в черный кошелек с золотым ремешком на цепочке.

Пара, встречающаяся с июня 2021 года, приложила усилия, чтобы их роман был подальше от камер и общественности. Предыдущие отношения Аны с Беном Аффлеком привлекли большое внимание в течение их совместного года.

Напомним, Ана де Армас планировала завершить карьеру в Голливуде.

Также Фокус писал об идеальном брючном костюме, который продемонстрировала Ана де Армас.