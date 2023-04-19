Ану де Армас заметили на свидании с бойфрендом (фото)
Звездная пара редко выходит вместе в свет и пытается держать личное вдали от камер.
34-летнюю кубино-испанскую актрису Ану де Армас заметили на свидании с бойфрендом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Блондинка", которая в минувшие выходные вела программу Saturday Night Live, и ее 39-летний возлюбленный Пол Букадакис держались за руки, прогуливаясь по весеннему городу.
Звезда экрана кубинского происхождения была стильно одета в черную кожаную юбку с золотыми вставками. Ана де Армас добавила черную водолазку без рукавов, которую она заправила в юбку, а образ завершила черными лоферами.
Со своей стороны ее спутник надел белую футболку под пиджак оттенка хаки.
Пол добавил пару черных брюк и коричневых ботинок на шнуровке. Он носил чёрную бейсболку с желтым логотипом спереди.
Длинные темные волосы Анны были распущены по центру, а пряди падали на спину и плечи. Звезда выглядела великолепно со светлым макияжем, подчеркивающим ее естественную привлекательность.
А свои вещи она положила в черный кошелек с золотым ремешком на цепочке.
Пара, встречающаяся с июня 2021 года, приложила усилия, чтобы их роман был подальше от камер и общественности. Предыдущие отношения Аны с Беном Аффлеком привлекли большое внимание в течение их совместного года.
Напомним, Ана де Армас планировала завершить карьеру в Голливуде.
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