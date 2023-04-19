Ану де Армас помітили на побаченні з бойфрендом (фото)

Зіркова пара рідко виходить разом у світ та намагається тримати особисте подалі від камер.

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34-річну кубино-іспанську акторку Ану де Армас помітили на побаченні з бойфрендом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Білявка", яка на минулих вихідних вела програму Saturday Night Live, і її 39-річний коханий Пол Букадакіс трималися за руки, прогулюючись весняним містом.

Зірка екрану кубинського походження була стильно одягнена в чорну шкіряну спідницю із золотими шпильками. Ана де Армас додала чорну водолазку без рукавів, яку вона заправила в спідницю, а образ завершила чорними лоферами.

Зі свого боку, її супутник одягнув білу футболку під піджак відтінку хакі.

Пол додав пару чорних штанів і коричневих черевиків на шнурівці. Він носив чорну бейсболку з жовтим логотипом спереду.

Довге темне волосся Ани було розпущене по центру, а пасма спадали на спину та плечі. Зірка виглядала чудово зі світлим макіяжем, який підкреслював її природну привабливість.

Ана де Армас на побаченні з бойфрендом

А свої речі вона поклала в чорний гаманець із золотим ремінцем на ланцюжку.

Пара, яка зустрічається з червня 2021 року, доклала зусиль, щоб їхній роман був подалі від громадськості. Попередні стосунки Ани з Беном Аффлеком привернули багато уваги протягом їхнього спільного року.

Нагадаємо, Ана де Армас думала завершити карʼєру в Голлівуді.

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