Ана де Армас продемонструвала ідеальний штанний костюм на весну 2023 (фото)

Зірка екрану зробила ставку на темні відтінки та класику.

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34-річна кубано-іспанська акторка Ана де Армас продемонструвала ідеальний штанний костюм на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Білявка" вийшла у світ у компанії Кріса Еванса в рамках престуру свого майбутнього фільму.

Ану де Армас, номіновану на премію "Оскар", і 41-річного актора помітили, коли вони покидали пресконференцію фільму "Привиди в Нью-Йорку".

Колишня дівчина Бена Аффлека виглядала розкішна в чорному костюмі, футболці та шкіряних лоферах.

Вона доповнила образ масивною сумкою Louis Vuitton x YK OnTheGo з різнокольоровими гарбузами, надрукованими поверх візерунка монограми французького бренду класу люкс, яка продається за 3750 доларів.

Її темне волосся було укладене у великі пружні кучері, коли вона продемонструвала свій природний вигляд за допомогою додаткового макіяжу, доповненого блискучими рожевими губами.

Ана де Армас

Тим часом "Капітан Америка" обрав для виходу стильний синьо-білий светр-поло з геометричним малюнком від Todd Snyder з чорними вузькими джинсами та білими кросівками.

Минулого місяця вийшов трейлер їх майбутнього романтичного пригодницького бойовика. Актори вже працювали разом над фільмом "Ножі геть", а також над "Сірою людиною".

Нагадаємо, Ана де Армас повторила образ Мерилін Монро.

Також Фокус писав про думки Ани де Армас завершити карʼєру в Голлівуді.