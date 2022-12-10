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Стиль життя

"Я вирощуватиму корів". Ана де Армас зізналася, що думала про завершення кар'єри

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Фото: Instagram ana_d_armas | Ана де Армас

У 2022 на екрани вийшов фільм про Мерилін Монро з Аною де Армас у головній ролі.

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34-річна іспано-кубинська акторка Ана де Армас зізналася, що всерйоз думала про завершення кінокар'єри. Про це пише Variety.

"Я вирощуватиму корів і курчат у сільській місцевості. Я робитиму щось інше. Я більше ніколи не працюватиму", — розповіла зірка екрану про свої думки змінити сферу зайнятості.

За словами зірки фільму "Блондинка", вона не бачила себе в ролі легендарної акторки.

"Це не мало статися. Це одна з тих ролей, про яку ви вважаєте, але це не ви. Принаймні не в кіно. У театрі іноді ви граєте ролі, які дуже далекі від того, хто ви є", — додала виконавиця ролі Мерилін Монро.

Ана де Армас у ролі Мерилін Монро Fullscreen
Ана де Армас у ролі Мерилін Монро
Фото: Netflix

Також Ана де Армас пригадала, як боялася не впоратися із завданням у фільмі "Блондинка".

"Ця роль була моїм особистим викликом. Можливість довести собі, на що я здатна. І це був великий ризик, бо я знала, якщо не зрозумію це правильно, все скінчено", — зазначила колишня кохана Бена Аффлека.

Ана де Армас Fullscreen
Ана де Армас
Фото: A N A D E A R M A S/Instagram

Перед зйомками картини про Мерилін Монро Ана де Армас ходила до могили легендарної співачки та акторки.

Нагадаємо, Ана де Армас у брутальному образі відвідала кінофестиваль в Іспанії.

Також Фокус писав про образ Ани де Армас з відсиланням на Мерилін Монро.