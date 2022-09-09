Ана де Армас повторила образ Мерілін Монро на прем'єрі "Блондинки"

Кубинська акторка розплакалася, коли у Венеції її зустріли 14-хвилинними оваціями.

Ана де Армас представила на Венеційському кінофестивалі фільм-байопік про Мерілін Монро. Вона з'явилася в рожевій сукні, яка нагадувала знамените вбрання Мерілін із картини "Сверблячка сьомого року". Про це пише Variety.

Світова прем'єра фільму Ендрю Домініка "Блондинка" на Венеційському кінофестивалі 2022 викликала бурхливі 14-хвилинні овації. А Ана де Армас, яка грає Мерілін Монро, не змогла стримати сліз.

Був на червоній доріжці і Бред Пітт, який став одним із продюсерів фільму. Але Ана стала справжньою зіркою кінофестивалю.

[ + – ] Ана де Армас і Бред Пітт на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Біографічна драма Netflix, заснована на однойменному романі Джойс Керол Оутс, є одним із найочікуваніших фільмів цієї осені. На екрани вона вийде 28 вересня.

Спочатку критики прохолодно поставилися до вибору Ани де Армас на головну роль. Переважно через її сильний акцент. Але вона зізналася, що цілий рік працювала над своєю вимовою.

"Це було майже катування, мій мозок практично скипів", — розповідала Ана в інтерв'ю.

Але, судячи з реакції зали, фільм, який розповідає історію найзнаменитішої блондинки Голлівуду, вдався.

[ + – ] Ана де Армас на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Ана де Армас приголомшливо виглядала на червоній доріжці в рожевій плісированій сукні Louis Vuitton, яка нагадувала знамените вбрання Мерілін Монро їхнього фільму "Сверблячка сьомого року".

Епізод, коли її спідниця здіймається над решіткою метро, був процитований незліченну кількість разів.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися нові фото зі знімального майданчика. Постановники скопіювали образи Мерілін Монро із відомих фото.

Раніше акторка, яка недовго зустрічалася з Беном Аффлеком, розповіла, що не так було у їхніх стосунках і чому вони були "жахливими".