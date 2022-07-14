Ана де Армас назвала стосунки з Беном Аффлеком "жахливими"

Головним чином через те, що Ану та Бена постійно переслідували журналісти

Ана де Армас стала героїнею нового номера Elle і дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свій короткий роман із Беном Аффлеком. І про те, як їхні стосунки вплинули на рішення покинути Лос-Анджелес.

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Пара зустрічалася з березня 2020 року до січня 2021-го. Вони познайомилися на зйомках еротичного трилера "Глибокі води" та розійшлися з ініціативи Анни, яка забажала зосередитися на своїй кар'єрі у кіно.

34-річна актриса зізналася, що поки вона зустрічалася з 49-річним Беном, їх буквально переслідували папараці і вона після розставання переосмислила своє життя, зрозуміла, що не хоче бути постійно під прицілом камер і вирішила залишити Лос-Анджелес.

Ана прожила в "Місті ангелів" сім років, але постійне стеження за знаменитостями зробило її життя в цьому місті нестерпним.

[ + – ] Ана де Армас та Бен Аффлек

"Цього стало дуже багато. Від журналістів і фотографів буквально не було порятунку. Це місто буквально змушує тебе постійно нервувати", — зізналася актриса. Вона розповіла, що видалила обліковий запис у Twitter багато років тому і майже не оновлює Instagram, воліючи жити реальним життям і проводячи більше часу зі своїми собаками: Елвісом і Сальсою.

Зараз Ана зустрічається та живе разом із виконавчим директором Tinder Полом Букадкісом у Нью-Йорку.

Вона зізналася, що найбільше сумує за Європою. Адже після того, як вона розпочала кінокар'єру в Гавані на Кубі, звідки вона родом, вона переїхала до Іспанії, де багато знімалася для телебачення. Але після переїзду до США виявилося, що весь цей досвід малозначний для американських продюсерів.

З Беном вони розлучилися за взаємним рішенням і "мирно". Джерела повідомляли, що Ана не хотіла більше жити в Лос-Анджелесі, а Бен не може виїхати, бо саме у цьому місті живуть його діти.

[ + – ] Ана де Армас та Бен Аффлек

"Бен більше не зустрічається з Аною. Вона закінчила ці стосунки. Вони були складними. Ана не хоче жити в Лос-Анджелесі, а Бену, очевидно, доведеться, тому що його діти живуть тут", — розповідало джерело.

У результаті Бен Аффлек відновив відносини зі своєю колишньою нареченою Дженніфер Лопес майже через двадцять років. І вони вже оголосили про заручини у квітні.

Зараз пара переїжджає до нового будинку, в якому місця вистачить і дітям Бена від шлюбу з актрисою Дженніфер Гарнер та дітям Джей Ло.

Ана ж продовжує успішну кар'єру у кіно. Нещодавно вона закінчила зйомки в байопіку про Мерілін Монро.