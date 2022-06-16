З'явився перший тизер фільму про Мерилін Монро з Аною де Армас

Байопік "Блондинка" вийде на Netflix уже цієї осені.

Netflix опублікував перший тизер байопіка "Блондинка", який відверто та без прикрас розповість про життя знаменитої Мерилін Монро. Роль Монро виконує колишня дівчина Бена Аффлека та Джеймса Бонда — акторка Ана де Армас. Про це пише Variety.

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Стрічка заснована на однойменному романі Джой Керол Оутс, який розповідає історію "тендітної американської дівчини на ім'я Норма Джин Бейкер, яка віддала всю себе без залишку блискучому нещадному світу Голлівуду".

[ + – ] Тизер фільму "Блондинка"

Фільм отримав високий рейтинг — NC-17, тож на глядачів, мабуть, чекають численні відверті сцени. Режисер Ендрю Домінік вже сказав, що його фільм "дуже вимогливий до аудиторії" та що в ньому буде присутня сцена зґвалтування. Режисер зазначив, що в стрічці буде щось, що "всіх образить". Також він згадав, що Ана де Армас блискуче виконала свою роль.

Його слова підтвердив і Едрієн Броуді, який також знімається у фільмі.

Сама Ана назвала роль у "Блондинці" найскладнішою у своїй кар'єрі. "Це найкраща річ, над якою я коли-небудь працювала. Чекаю-не дочекаюся прем'єри. Цей фільм дуже особливий, а Ендрю — геній і один із найкращих режисерів, із якими я працювала", — сказала акторка.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

[ + – ] Ана де Армас у ролі Мерилін Монро Фото: Netflix

"Блондинку" знімали понад десять років. У різний час на роль кінодіви Монро претендували Наомі Воттс і Джессіка Честейн, але в підсумку вибір творців упав на Ану де Армас, яка в гримі дуже схожа на Мерилін.

За чутками, світова прем'єра картини відбудеться на 79 Венеціанському кінофестивалі, який стартує 24 серпня. На Netflix фільм вийде 23 вересня.