Появился первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Байопик "Блондинка" выйдет на Netflix уже этой осенью

Netflix опубликовал первый тизер байопика "Блондинка", который откровенно и без прикрас расскажет о жизни знаменитой Мэрилин Монро. Роль Монро исполняет бывшая девушка Бена Аффлека и Джеймса Бонда — актриса Ана де Армас. Об этом пишет Variety.

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Лента основана на одноименном романе Джой Кэрол Оутс, который рассказывает историю "хрупкой американской девушки по имени Норма Джин Бейкер, отдавшей всю себя без остатка сверкающему беспощадному миру Голливуда".

[ + – ] Тизер фильма "Блондинка"

Фильм получил высокий рейтинг — NC-17, так что зрителей, видимо, ждут многочисленные откровенные сцены. Режиссер Эндрю Доминик уже сказал, что его фильм "очень требователен к аудитории" и что в нем будет присутствовать сцена изнасилования. Режиссер отметил, что в картине будет нечто, что "всех оскорбит". Также он упомянул, что Ана де Армас блестяще исполнила свою роль.

Его слова подтвердил и Эдриен Броуди, который также снимается в фильме.

Сама Ана назвала роль в "Блондинке" самой сложной в своей карьере. "Это лучшая вещь, над которой я когда-либо работала. Жду не дождусь премьеры. Этот фильм очень особенный, а Эндрю — гений и один из лучших режиссеров, с которыми я работала", — сказала актриса.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

[ + – ] Ана де Армас в роли Мэрилин Монро Фото: Netflix

"Блондинку" снимали более десяти лет. В разное время на роль кинодивы Монро претендовали Наоми Уоттс и Джессика Честейн, но в итоге, выбор создателей пал на Ану де Армас, которая в гриме очень похожа на Мэрилин.

По слухам, мировая премьера картины состоится на 79-м Венецианском кинофестивале, который стартует 24 августа. На Netflix фильм выйдет 23 сентября.