Появился первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Байопик "Блондинка" выйдет на Netflix уже этой осенью
Netflix опубликовал первый тизер байопика "Блондинка", который откровенно и без прикрас расскажет о жизни знаменитой Мэрилин Монро. Роль Монро исполняет бывшая девушка Бена Аффлека и Джеймса Бонда — актриса Ана де Армас. Об этом пишет Variety.
Лента основана на одноименном романе Джой Кэрол Оутс, который рассказывает историю "хрупкой американской девушки по имени Норма Джин Бейкер, отдавшей всю себя без остатка сверкающему беспощадному миру Голливуда".
Фильм получил высокий рейтинг — NC-17, так что зрителей, видимо, ждут многочисленные откровенные сцены. Режиссер Эндрю Доминик уже сказал, что его фильм "очень требователен к аудитории" и что в нем будет присутствовать сцена изнасилования. Режиссер отметил, что в картине будет нечто, что "всех оскорбит". Также он упомянул, что Ана де Армас блестяще исполнила свою роль.
Его слова подтвердил и Эдриен Броуди, который также снимается в фильме.
Сама Ана назвала роль в "Блондинке" самой сложной в своей карьере. "Это лучшая вещь, над которой я когда-либо работала. Жду не дождусь премьеры. Этот фильм очень особенный, а Эндрю — гений и один из лучших режиссеров, с которыми я работала", — сказала актриса.
"Блондинку" снимали более десяти лет. В разное время на роль кинодивы Монро претендовали Наоми Уоттс и Джессика Честейн, но в итоге, выбор создателей пал на Ану де Армас, которая в гриме очень похожа на Мэрилин.
По слухам, мировая премьера картины состоится на 79-м Венецианском кинофестивале, который стартует 24 августа. На Netflix фильм выйдет 23 сентября.