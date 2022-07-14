Ана де Армас назвала отношения с Беном Аффлеком "ужасными"

Главным образом из-за того, что Ану и Бена постоянно преследовали журналисты

Ана де Армас стала героиней нового номера Elle и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем коротком романе с Беном Аффлеком. И о том, как их отношения повлияли на ее решение покинуть Лос-Анджелес.

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Пара встречалась с марта 2020 года по январь 2021-го. Они познакомились на съемках эротического триллера "Глубокие воды" и разошлись по инициативе Аны, которая пожелала сосредоточиться на своей карьере в кино.

34-летняя актриса призналась, что пока она встречалась с 49-летним Беном, то их буквально преследовали папарацци и она после расставания переосмыслила свою жизнь, поняла, что не хочет быть постоянно под прицелом камер и решила покинуть Лос-Анджелес.

Ана прожила в "Городе ангелов" семь лет, но постоянная слежка за знаменитостями сделала е жизнь в этом городе невыносимой.

[ + – ] Ана де Армас и Бен Аффлек

"Этого стало слишком много. От журналистов и фотографов буквально не было спасения. Этот город буквально заставляет тебя постоянно нервничать", — призналась актриса. Она рассказала, что удалила аккаунт в Twitter много лет назад и почти не обновляет Instagram, предпочитая жить реальной жизнью и проводя больше времени со своими собаками: Элвисом и Сальсой.

Сейчас Ана встречается и живет вместе с исполнительным директором Tinder Полом Букадкисом в Нью-Йорке.

Она призналась, что больше всего скучает по Европе. Ведь после того, как она начала кинокарьеру в Гаване на Кубе, откуда она родом, она переехала в Испанию, где много снималась для телевидения. Но, после переезда в США, оказалось, что весь этот опыт малозначим для американских продюсеров.

С Беном они расстались по взаимному решению и "мирно". Источники сообщали, что Ана не желала больше жить в Лос-Анджелесе, а Бен не могу уехать, потому что именно в этом городе живут его дети.

[ + – ] Ана де Армас и Бен Аффлек

"Бен больше не встречается с Аной. Она закончила эти отношения. Они были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бену, очевидно, придется, так как его дети живут имен тут", — рассказывал источник.

В итоге Бен Аффлек возобновил отношения со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес спустя почти двадцать лет. И они уже объявили о помолвке в апреле.

Сейчас пара переезжает в новый дом, в котором места хватит и детям Бена от брака с актрисой Дженнифер Гарнер и детям Джей Ло.

Ана же продолжает успешную карьеру в кино. Недавно она закончила съемки в байопике о Мэрилин Монро.