Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в общий дом

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже давно подыскивали дом в Лос-Анджелесе, чтобы жить в нем вместе и чтобы там хватило места их детям от предыдущих браков. Они осмотрели немало особняков, но сообщений о том, что все же приобрели хоть один, — не было. Однако журналисты засекли грузовики для переезда у домов Бена и Джей Ло. Об этом пишет TMZ.

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Ходят слухи, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели огромный особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, после многомесячных поисков.

[ + – ] Предположительно, это новый дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес Фото: tmz

Один из роскошных автомобилей Дженнифер был припаркован возле огромного поместья, а к дому постоянно подъезжали большие грузовики, которые обычно используются для переезда.

[ + – ] Грузовики для переезда Фото: tmz

Про дом журналисты тоже выяснили – он принадлежал австралийскому миллиардеру Джеймсу Пэкеру. Ранее им владел голливудский актер Дэнни ДеВито.

Если Бен и Дженнифер все же приобрели этот особняк, то сделка была тайной, потому что на продажу его не выставляли.

[ + – ] Машина Джей Ло у особняка Фото: tmz

Отношения Лопес и Аффлека развиваются стремительно с момента их воссоединения в мае 2021 года после 17 лет разлуки.

В апреле этого года они объявили о своей второй помолвке и теперь поклонники пары надеются, что они все-таки поженятся.

Напомним, ранее Джей Ло опубликовала несколько летних снимков, сделанных у бассейна, и продемонстрировала, что находится в прекрасной форме. А на недавнем видео она продемонстрировала свое обручальное кольцо с зеленым бриллиантом за 10 миллионов долларов. Редкий камень был приобретен специально для нее, ведь певица неоднократно говорила, что зеленый – ее любимый цвет.