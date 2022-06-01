Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в мини-бикини в первый день лета

52-летняя певица находится в отличной форме

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Дженнифер Лопес, которая уже в июле отпразднует свой 53-й день рождения, в последнее время стала чаще радовать поклонников своими снимками в соцсетях. На днях она продемонстрировала несколько фото из пляжной фотосессии.

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Певица и актриса, которая находится в потрясающей форме, позировала у бассейна в черном мини-бикини и накидке.

[ + – ] Дженнифер Лопес отмечает первый день лета Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженнифер Лопес отмечает первый день лета Фото: Instagram jlo

Снимки она подписала: "активирован летний режим" и собрала уже два миллиона лайков.

А поклонники, кроме того, что отметили прекрасную форму певицы, очень ждут ее свадьбы с давним бойфрендом Беном Аффлеком. Пара разошлась 20 лет назад, так и не заключив официальный брак, но сейчас, когда они сошлись снова, свадьбе, похоже, все же быть.

По слухам, грандиозная церемония состоится в конце лета. Так что, судя по всему, подготовка к мероприятию уже должна идти полным ходом.

На днях Джей Ло сходила на романтичное свидание с Аффлеком и сейчас пара подыскивает большой дом, где будет комфортно и им самим и их детям от предыдущих браков.

А недавно, демонстрируя новый маникюр, Лопес показала и свое роскошное кольцо с зеленым бриллиантом за 10 миллионов долларов.

[ + – ] Джей Ло демонстрирует свое обручальное кольцо с зеленым бриллиантом

Бен явно выбрал уникальное украшение для помолвки неслучайно. Дженнифер неоднократно говорила, что зеленый – ее счастливый цвет.

"Я всегда говорю, что зеленый – мой счастливый цвет. Я поняла, что со мной происходили удивительные вещи именно тогда, когда я была в зеленом", – объясняла Джей Ло.