Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились на свидание в парных образах (фото)

Пара в который раз демонстрирует свои теплые чувства друг к другу.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на свидание со своим возлюбленным Беном Аффлеком в парных образах. Об этом пишет Daily Mail.

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Влюбленные посетили ресторан в Беверли-Хиллз. На 52-летней Джей Ло было облегающее платье миди песочного цвета и каблуки в тон основного наряда. Дополнила образ светлая сумочка. Волосы Дженнифер Лопес собрала в пучок, а на ее лице был легкий вечерний макияж.

Тем временем Бен Аффлек вышел в свет в такого же песочного цвета брюках и сером пиджаке. Так что влюбленные выглядели довольно гармонично.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Беверли-Хиллз

В настоящее время американская певица готовится к своей свадьбе с новым-бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Они восстанавливаются свои романтические отношения почти через 20 лет. На этот раз знаменитости нацелены довести дело до конца и подыскивают жилье в Лос-Анджелесе почти за 70 млн долларов, где смогут комфортно жить все их дети от предыдущих союзов.

Напомним, влюбленную пару Джей Ло и Бена Аффлека заметили за поцелуями в Лос-Анджелесе. Они вышли на прогулку с сыном-подростком Дженнифер от предыдущего брака.

Также Фокус писал о том, что "Оскар-2020" довел актрису Джей Ло до истерики. Звезда была уверена, что ее номинируют на престижную кинонаграду, однако этого не случилось.