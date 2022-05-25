Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відправились на побачення в парних образах (фото)

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відправилася на побачення зі своїм коханим Беном Аффлеком у парних образах. Про це пише Daily Mail.

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Закохані відвідали ресторан у Беверлі-Хіллз. На 52-річній Джей Ло була приталена сукня міді пісочного кольору та підбори у тон основного наряду. Доповнила образ світла сумочка. Волосся Дженніфер Лопес зібрала у пучок, а на її обличчі був легкий вечірній макіяж.

Тим часом Бен Аффлек вийшов у світ у такого ж пісочного кольору штанах та сірому піджаку. То ж закохані виглядали доволі гармонійно.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Беверлі-Хіллз

Наразі американська співачка готується до свого весілля з новим-колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Вони відновлюються свої романтичні стосунки через майже 20 років. Цього разу знаменитості націлені довести справу до кінця та підшуковують житло у Лос-Анджелесі за майже 70 млн доларів, де зможуть комфортно жити всі їхні діти від попередніх союзів.

Нагадаємо, закохану пару Джей Ло та Бена Аффлека помітили за поцілунками в Лос-Анджелесі. Вони вийшли на прогулянку із сином-підлітком Дженніфер від попереднього шлюбу.

Також Фокус писав про те, що "Оскар-2020" довів акторку Джей Ло до істерики. Зірка була впевнена, що її номінують на престижну кінонагороду, проте цього не сталося.