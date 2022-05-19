Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за поцілунками у Лос-Анджелесі (фото)

Наразі пара активно готується до свого одруження.

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Оскароносного актора Бена Аффлека та його наречену Дженніфер Лопес помітили під час прогулянки по Лос-Анджелесу. Про це повідомляє Daily Mail.

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Як відомо, зіркова пара вийшла на прогулянку із сином Джей Ло від попереднього шлюбу, 14-річним Максиміліаном.

52-річна співачка була одягнута в білу майку з високим горлом, чорний в'язаний кардиган та вільні штани. Волосся Джей Ло зібрала у хвіст. А доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри.

Тим часом 49-річний Бен Аффлек обрав для прогулянки весняним містом клітчасту сорочку та чорні джинси.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у Лос-Анджелесі

14-річний син Джей Ло Максиміліан був у білій футболці та спортивних штанах. Він не заважав старшим проявляти почуття одне до одного на публіці.

Окрім Макса, 52-річна знаменитість виховує доньку Еммі. Близнята народилися у 2008 році від музиканта Марка Ентоні. Проте у 2011 році пара розійшлася.

Наразі Дженніфер Лопес готується до свого весілля з актором Беном Аффлеком. Вони відновлюються свої романтичні стосунки через майже 20 років. Цього разу зірки націлені довести справу до кінця та підшуковують житло у Лос-Анджелесі за майже 70 млн доларів, де зможуть комфортно жити всі їхні діти від попередніх союзів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний образ на літні спекотні дні.

Також Фокус писав про одруження колишнього чоловіка Дженніфер Лопес. Обраницею Марка Ентоні стала 23-річна модель. Проте Джей Ло не засмутилася через цю звістку, а навпаки привітала молодят, відправивши їм букет квітів.