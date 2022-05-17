Дженніфер Лопес продемонструвала, що варто носити в спекотні літні дні

Навіть у буденних справах знаменитість виглядає доволі стильно.

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52-річна співачка та модель Дженніфер Лопес продемонструвала стильний та зручний образ, ідеальний для спекотних літніх днів. Про це пише Harper's Bazaar.

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Як відомо, знаменитість відправилася за покупками по магазинах Лос-Анджелеса. Для буденного виходу вона обрала легку білосніжну сукню у стилі бохо, довжини міді та з глибоким декольте. Доповнили лук масивна сумка Dior та босоніжки на платформі зі стразами.

Волосся Джей Ло зібрала у високий охайний пучок. А як аксесуари до образу обрала сонцезахисні окуляри та численні каблучки на руках.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі

Американська співачка вийшла у світ разом зі своєю 14-річною донькою Еммі від шлюбу з Марком Ентоні. Окрім неї, Джей Ло від колишнього союзу виховує сина Максиміліана.

Нагадаємо, модниця Дженніфер Лопес продемонструвала один з найстильніших манікюрів весни та літа 2022.

Також Фокус уважно стежить за розвитком сюжетної лінії кохання Джей Ло та її колишнього-нового коханого Бена Аффлека. Зіркова пара після майже 20 років перерви вирішила взяти реванш та відновити свій роман. Вони готуються до весілля та підшуковують придатне житло у Лос-Анджелесі за 68 млн доларів.