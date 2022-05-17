Дженнифер Лопес продемонстрировала, что следует носить в жаркие летние дни

Даже в обыденных делах знаменитость выглядит довольно стильно.

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52-летняя певица и модель Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный и удобный образ, идеальный для жарких летних дней. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Как известно, знаменитость отправилась за покупками по магазинам Лос-Анджелеса. Для обыденного выхода она выбрала легкое белоснежное платье в стиле бохо, длины миди и с глубоким декольте. Дополнили лук массивная сумка Dior и босоножки на платформе со стразами.

Волосы Джей Ло собрала в высокий аккуратный пучок. Как аксессуары к образу она выбрала солнцезащитные очки и кольца на руках.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе

Американская певица вышла в свет вместе со своей 14-летней дочерью Эмми от брака с Марком Энтони. Кроме нее, Джей Ло от прежнего союза воспитывает сына Максимилиана.

Напомним, модница Дженнифер Лопес продемонстрировала один из самых стильных маникюров весны и лета 2022.

Также Фокус внимательно следит за развитием сюжетной линии любви Джей Ло и ее бывшего-нового возлюбленного Бена Аффлека. Звездная пара спустя почти 20 лет перерыва решила взять реванш и восстановить свой роман. Они готовятся к свадьбе и подыскивают подходящее жилье в Лос-Анджелесе за 68 млн долларов.