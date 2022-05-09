Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят приобрести особняк за 68 млн долларов

Вскоре звездная пара планирует заключить брак.

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Американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек планируют приобрести имение почти за 70 миллионов долларов. Об этом пишет Elle.

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Накануне пару заметили папарацци во время осмотра очередного дома. Однако Джей Ло и Бен Аффлек очень требовательны к условиям своего будущего семейного гнездышка. Они готовы отдать за имение в Лос-Анджелесе около 68 миллионов долларов (около двух миллиардов гривен).

Звездная пара хочет найти имение, в котором смогут жить все их пятеро детей: двойняшки Дженнифер Лопес — 14-летние Эмма и Макс, и дети Бена Аффлека от предыдущего брака с Дженнифер Гарнер — 16-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэм.

Во время поисков подходящего имения Дженнифер Лопес продемонстрировала удобный образ из изумрудной рубашки, классических джинсов и солнцезащитных очков. Волосы певица собрала в пучок. Жених 52-летней Джей Ло был в белой рубашке и бежевых брюках.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в поисках своего идеального поместья

Джей Ло и Бен Аффлек взяли "паузу" в своих отношениях на 20 лет. За это время они попробовали себя в разных романах, у них родились дети от союзов с другими людьми. Однако спустя годы влюбленная пара пытается восстановить свой роман и даже готова заключить официальный брак.

Напомним, ранее в Сети распространялась информация о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовы приобрести самое большое имение Лос-Анджелеса за 165 млн долларов.

Также Фокус писал о том, как пройдет долгожданная свадьба 52-летней Джей Ло и ее возлюбленного Бена Аффлека. Церемония бракосочетания состоится летом или в начале осени 2022 года.