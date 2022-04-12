Стало известно, как пройдет свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Пара уже должна была пожениться почти 20 лет назад.

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Стали известны детали предстоящей церемонии женитьбы певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека, которые "отложили" свою свадьбу почти на 20 лет. Об этом пишет HollywoodLife.

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Отмечается, что звездная пара планирует провести грандиозное празднование. Это точно не будет приватная и закрытая вечеринка.

52-летняя Джей Ло и ее 49-летний возлюбленный готовы потратить любые деньги, чтобы этот день запомнился всем присутствующим навсегда.

Скорее всего, свадьба состоится в Лос-Анджелесе. А временем станет конец лета – начало осени 2022 года.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек летом 2021 года возобновили свои отношения после "паузы" почти в 20 лет Фото: Getty Images

Также сообщается, что церемонию бракосочетания посетит бывшая жена и мама детей Бена Аффлека — актриса Дженнифер Гарнер. Поскольку Джей Ло поддерживает хорошие отношения с детьми Бена и его бывшей возлюбленной, она не могла не пригласить их на празднование.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились и планируют свадьбу. На пальце 52-летней певицы заметили роскошное кольцо с бриллиантом.

Также Фокус писал о свадьбе старшего сына звездных супругов Бекхэмов и дочери американского миллиардера. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились через два года после предложения молодого человека.