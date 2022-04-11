Появились официальные фото со свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Право запечатлеть самый счастливый день новоиспеченных молодоженов выпало журналу Vogue

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Накануне 27-летняя актриса, модель и наследница миллиардного состояния Никола Пельтц вышла замуж за старшего сына четы Бекхэмов. Шикарную церемонию по иудейскому обряду провели в роскошном имении миллиардера Нельсона Пельтца в Палм-Бич. А платье невесты от Valentino стоило 120 тысяч долларов. Впрочем, вместо свадебных подарков Бруклин и Никола попросили жертвовать деньги в благотворительный фонд, помогающий беженцам из Украины. Об этом пишет Vogue

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К алтарю Николу вел ее отец. Платье от Valentino Haute Couture невеста дополнила кружевными перчатками, вуалью с кружевом и атласными туфлями из последней коллекции Versace. Создать образ Николе помогала стилист Лесли Фремар, которая помогает безупречно выглядеть таким звездам, как Деми Мур и Шарлиз Терон.

[ + – ] Никола Пельтц в свадебном платье

Чтобы платье стало "произведением искусства", Никола два раза летала в Рим на встречу с креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли на примерки, а швеям приходилось ездить в Майами, чтобы убедиться, что платье выйдет именно таким, как и задумывалось. Также там было тайное послание от матери невесты, модели Клаудии Пельтц, вышитое синей нитью от сглаза.

Выбирая свадебную прическу, Никола вдохновлялась Клаудией Шиффер, которой восхищается с детства.

Свадебный костюм Бруклина также был дополнен трогательной деталью: бриллиантовой булавкой – подарком от родителей невесты. Он носил ее с собой постоянно, а в день свадьбы украсил ею свой лацкан.

[ + – ] Бруклин Бекхэм с отцом и братьями

Известно, что на свадьбу приглашали герцогов Кембриджских, но Уильям и Кейт не смогли присутствовать, а вот герцогов Сассекских, вопреки слухам, так и не пригласили. Впрочем, недостатка в знаменитостях на свадьбе не было. Конечно, полным составом прибыло семейство Бекхэмов, а младшая дочь Дэвида и Виктории была одной из подружек невесты.

[ + – ] Никола Пельтц с отцом

Также присутствовали двое бывших коллег Виктории по группе Spice Girls – Мелани Си и Мелани Би, Серена и Венус Уильямс, Ева Лонгория, шеф-повар Гордон Рамзи, певец Марк Энтони, актрисы Рашида Джонс и Кирнан Шипка, а также режиссеры Майкл Бэй и Найт Шьямалан, именно у него в фильме "Аватар" снималась Никола Пельтц несколько лет назад.

Церемонию организовывала компания Мишель Раго, а свадебным меню заведовал Тьерри Изамбер. Известно, что первый танец Бруклин и Никола исполнили под Only Fools Rush In в исполнении южноафриканского артиста Ллойсо.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

А на свадебный завтрак молодожены прибыли на винтажном Jaguar XK150S 1958 года выпуска. Никола была в белом мини-платье, а Бруклин в свободных брюках. Фото на завтраке не делали. Более того, гостей даже попросили сдать мобильные телефоны, чтобы ничего не отвлекало их от праздника.

Бруклин и Никола будут жить в своем новом особняке в Беверли-Хиллз за 10,5 миллионов долларов, который они приобрели незадолго до свадьбы. А куда они отправятся на медовый месяц – неизвестно.