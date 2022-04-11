З'явилися офіційні фото з весілля Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема

Право зафіксувати найщасливіший день новоспечених молодят випало журналу Vogue

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Напередодні 27-річна актриса, модель і спадкоємиця мільярдного статку Нікола Пельтц вийшла заміж за старшого сина подружжя Бекхемів. Шикарну церемонію за юдейським обрядом провели в розкішному маєтку мільярдера Нельсона Пельтца в Палм-Біч, а сукня нареченої від Valentino коштувала 120 тисяч доларів. Утім, замість весільних подарунків Бруклін і Нікола попросили жертвувати гроші в благодійний фонд, який допомагає біженцям із України. Про це пише Vogue.

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До вівтаря Ніколу вів її батько. Сукню від Valentino Haute Couture наречена доповнила мереживними рукавичками, вуаллю з мереживом і атласними туфлями з останньої колекції Versace. Створити образ Ніколі допомагала стилістка Леслі Фремар, яка допомагає мати бездоганний вигляд таким зіркам як Демі Мур і Шарліз Терон.

[ + – ] Нікола Пельтц у весільній сукні

Щоб сукня стала "витвором мистецтва", Нікола двічі літала в Рим на зустріч із креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі на примірки, а швачкам доводилося їздити в Маямі, щоб переконатися, що сукня вийде саме такою, як і замислювалося. Також там було таємне послання від матері нареченої, моделі Клаудії Пельтц, вишите синьою ниткою від пристріту.

Вибираючи весільну зачіску, Нікола надихалася Клаудією Шиффер, якою захоплюється змалку.

Весільний костюм Брукліна також був доповнений зворушливою деталлю, діамантовою шпилькою – подарунком від батьків нареченої. Він носив її із собою постійно, а в день весілля прикрасив нею свій лацкан.

[ + – ] Бруклін Бекхем із батьком і братами

Відомо, що на весілля запрошували герцогів Кембриджських, але Вільям і Кейт не змогли бути присутніми, а ось герцогів Сассекських, попри чутки, так і не запросили. Втім, браку знаменитостей на весіллі не було. Звичайно, повним складом прибуло сімейство Бекхемів, а молодша дочка Девіда та Вікторії була однією з подружок нареченої.

[ + – ] Нікола Пельтц із батьком

Також були присутні двоє колишніх колег Вікторії з групи Spice Girls – Мелані Сі та Мелані Бі, Серена та Венус Вільямс, Єва Лонгорія, шеф-кухар Гордон Рамзі, співак Марк Ентоні, актриси Рашида Джонс і Кірнан Шипка, а також режисери Майкл Бей і Найт Ш'ямалан, саме в нього у фільмі "Аватар" знімалася Нікола Пельтц кілька років тому.

Церемонію організовувала компанія Мішель Раго, а за весільне меню відповідав Тьєррі Ізамбер. Відомо, що перший танець Бруклін і Нікола виконали під Only Fools Rush In у виконанні південноафриканського артиста Ллойсо.

[ + – ] Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

А на весільний сніданок молодята прибули на вінтажному Jaguar XK150S 1958 року випуску. Нікола була в білій мінісукні, а Бруклін у вільних штанах. Фото на сніданку не робили. Крім того, гостей навіть попросили здати мобільні телефони, щоби нічого не відволікало їх від свята.

Бруклін і Нікола житимуть у своєму новому маєтку в Беверлі-Хіллз за 10,5 мільйона доларів, який вони придбали незадовго до весілля. А куди вони вирушать на медовий місяць – невідомо.