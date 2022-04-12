Стало відомо, як пройде весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Пара вже мала одружитися майже 20 років тому.
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Стали відомі деталі майбутньої церемонії одруження співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека, які "відклали" своє весілля майже на 20 років. Про це пише HollywoodLife.
Зазначається, що зіркова пара планує влаштувати грандіозне святкування. Це точно не буде приватна та закрита вечірка.
52-річна Джей Ло та її 49-річний коханий готові потратити будь-які гроші, аби цей день запам'ятався всім присутнім назавжди.
Швидше за все, весілля відбудеться в Лос-Анджелесі. А часом стане кінець літа-початок осені 2022 року.
Також повідомляється, що церемонію одруження відвідає колишня дружина та мама дітей Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер. Оскільки Джей Ло підтримує хороші стосунки з дітьми Бена та його колишньою коханою, вона не могла не запросити їх на святкування.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову заручилися та планують весілля. На пальці 52-річної співачки помітили розкішну каблучку з діамантом.
Також Фокус писав про весілля старшого сина зіркового подружжя Бекхемів та доньки американського мільярдера. Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися через два роки після пропозиції молодика.