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Стало відомо, як пройде весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружуються, як пройде весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Пара вже мала одружитися майже 20 років тому.

Стали відомі деталі майбутньої церемонії одруження співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека, які "відклали" своє весілля майже на 20 років. Про це пише HollywoodLife.

Зазначається, що зіркова пара планує влаштувати грандіозне святкування. Це точно не буде приватна та закрита вечірка.

52-річна Джей Ло та її 49-річний коханий готові потратити будь-які гроші, аби цей день запам'ятався всім присутнім назавжди.

Швидше за все, весілля відбудеться в Лос-Анджелесі. А часом стане кінець літа-початок осені 2022 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек влітку 2021 року відносили свої стосунки після "паузи" в майже 20 років
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек влітку 2021 року відносили свої стосунки після "паузи" в майже 20 років
Фото: Getty Images

Також повідомляється, що церемонію одруження відвідає колишня дружина та мама дітей Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер. Оскільки Джей Ло підтримує хороші стосунки з дітьми Бена та його колишньою коханою, вона не могла не запросити їх на святкування.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову заручилися та планують весілля. На пальці 52-річної співачки помітили розкішну каблучку з діамантом.

Також Фокус писав про весілля старшого сина зіркового подружжя Бекхемів та доньки американського мільярдера. Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися через два роки після пропозиції молодика.