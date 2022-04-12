Стало відомо, як пройде весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Пара вже мала одружитися майже 20 років тому.

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Стали відомі деталі майбутньої церемонії одруження співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека, які "відклали" своє весілля майже на 20 років. Про це пише HollywoodLife.

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Зазначається, що зіркова пара планує влаштувати грандіозне святкування. Це точно не буде приватна та закрита вечірка.

52-річна Джей Ло та її 49-річний коханий готові потратити будь-які гроші, аби цей день запам'ятався всім присутнім назавжди.

Швидше за все, весілля відбудеться в Лос-Анджелесі. А часом стане кінець літа-початок осені 2022 року.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек влітку 2021 року відносили свої стосунки після "паузи" в майже 20 років Фото: Getty Images

Також повідомляється, що церемонію одруження відвідає колишня дружина та мама дітей Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер. Оскільки Джей Ло підтримує хороші стосунки з дітьми Бена та його колишньою коханою, вона не могла не запросити їх на святкування.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову заручилися та планують весілля. На пальці 52-річної співачки помітили розкішну каблучку з діамантом.

Також Фокус писав про весілля старшого сина зіркового подружжя Бекхемів та доньки американського мільярдера. Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися через два роки після пропозиції молодика.