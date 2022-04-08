На пальці Дженніфер Лопес помітили заручальну каблучку з діамантом

Про офіційні заручини Лопес і Аффлека не повідомляли, але обручка на пальці Дженніфер наштовхнула журналістів на певні думки.

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52-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес дала ЗМІ привід заговорити про те, що, ймовірно, цього разу стане дружиною Бена Аффлека, після того, як папараці "зловили" її на шопінгу в Калвер-Сіті з 14-річною дочкою Еммою. Приводом для таких чуток стала обручка з великим діамантом на безіменному пальці лівої руки знаменитості, пише Daily Mail.

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Вона виглядала розкішно в максісукні з квітковим принтом та туфлях на каблуках тілесного кольору. Волосся вона зібрала в недбалу зачіску, а образ доповнила круглими сонцезахисними окулярами та жовтою сумочкою, зв'язаною гачком. Емма була в широких джинсах, светрі оверсайз та кедах.

Вже в магазині Джей Ло повернула обручку, сховавши діамант, щоб не привертати ще більше уваги. За інформацією таблоїду, акторка в магазинах HD Buttercup та DL Рейн придивлялася до меблів у свої нові апартаменти.

Журналісти зв'язалися з представниками пари, щоб отримати коментарі щодо заручин, але відповіді поки не отримали.

Однак чутки про те, що пара готова до спільного сімейного життя, стають дедалі наполегливішими. Так, Бен і Дженніфер купують будинок вартістю $50 млн в одному з найпрестижніших районів Лос-Анджелеса, Бел-Ейр, де помістяться не тільки вони, а і їхні діти, яких у Лопес двоє, а в Аффлека — троє. В особняку 10 спалень та 17 ванних кімнат.

2004 року Дженніфер і Бен розлучилися буквально напередодні весілля, і Лопес дуже важко переживала цей розрив. Через 17 років у травні 2021 року пара возз'єдналася знову. Причому це сталося незабаром після того, як Лопес розірвала заручини з Алексом Родрігесом. Пара офіційно повідомила в Instagram про свої стосунки в липні, коли була на європейському святі на честь 52-річчя співачки.

Раніше ми писали про те, що зірка знялася в новій рекламній кампанії для бренду Coach, продемонструвавши два актуальні образи для цієї весни.

Крім того, нещодавно Лопес здобула саму довгоочікувану нагороду у своєму житті, якою відзначені її досягнення у світовому шоубізнесі.