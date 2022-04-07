Дженніфер Лопес показала два найстильніші образи весни 2022

Широкі джинси, стильне яскраве пальто та елегантна сумка — незамінні речі в гардеробі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

52-річна американська акторка та співачка взяла участь у новій фотосесії для бренду Coach, кадрами якої поділилася на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На представлених світлинах акторка позує не тільки з новими сумочками бренду, але й демонструє розкішні образи, які дуже доречні цієї весни й стануть справжньою знахідкою для найвибагливіших модниць.

Так, спочатку Дженніфер приміряла стильне весняне пальто в клітинку з візерунком "куряча лапка" та шкіряними світло-коричневими вставками з такими ж кишенями. Образ доповнювали сумка Coach та оригінальні шльопанці на підборах у тон аксесуару.

Другий образ складався з укороченої футболки, що демонструє накачаний прес знаменитості, широких джинсів, які дуже потрібні в цьому сезоні, і рожевої куртки-косухи оверсайз з дуже широкими рукавами. В руках Джей Ло тримала блакитну сумочку вищезгаданого бренду.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер дуже любить джинсові речі та вміє їх поєднувати у своїх повсякденних луках. Наприклад, під час походу магазинами вона продемонструвала, чим ефектно доповнити джинсову довгу спідницю.

Нагадаємо, Лопес з'явилася на публіці у светрі вартістю кілька тисяч доларів.