Дженніфер Лопес показала два найстильніші образи весни 2022
Широкі джинси, стильне яскраве пальто та елегантна сумка — незамінні речі в гардеробі.
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52-річна американська акторка та співачка взяла участь у новій фотосесії для бренду Coach, кадрами якої поділилася на своїй сторінці у Facebook.
На представлених світлинах акторка позує не тільки з новими сумочками бренду, але й демонструє розкішні образи, які дуже доречні цієї весни й стануть справжньою знахідкою для найвибагливіших модниць.
Так, спочатку Дженніфер приміряла стильне весняне пальто в клітинку з візерунком "куряча лапка" та шкіряними світло-коричневими вставками з такими ж кишенями. Образ доповнювали сумка Coach та оригінальні шльопанці на підборах у тон аксесуару.
Другий образ складався з укороченої футболки, що демонструє накачаний прес знаменитості, широких джинсів, які дуже потрібні в цьому сезоні, і рожевої куртки-косухи оверсайз з дуже широкими рукавами. В руках Джей Ло тримала блакитну сумочку вищезгаданого бренду.
Раніше ми писали про те, що Дженніфер дуже любить джинсові речі та вміє їх поєднувати у своїх повсякденних луках. Наприклад, під час походу магазинами вона продемонструвала, чим ефектно доповнити джинсову довгу спідницю.
Нагадаємо, Лопес з'явилася на публіці у светрі вартістю кілька тисяч доларів.