Дженніфер Лопес показала, з чим носити довгу джинсову спідницю

Навіть до походу на покупки Джей Ло готується, ретельно продумуючи кожну деталь свого образу.

52-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес — визнана ікона стилю. Однаково вдало їй вдаються як образи для виходу на червону доріжку, так і повсякденні луки, які, незважаючи на свою простоту, зазвичай оцінюються в не одну тисячу доларів. Наприклад, на нещодавньому шопінгу в Лос-Анджелесі, куди знаменитість вирушила разом із 13-річною донькою Еммою, вона була в довгій джинсовій спідниці з клаптиків від Dior вартістю понад $1 000.

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На сайті модного будинку цієї моделі вже немає, але схожі однотонні спідниці з деніму коштують від $1 150, а ціна деяких сягає $2 700.

Спідницю співачка доповнила укороченою кремовою водолазкою, парою замшевих ковбойських чобіт, сумочкою Chanel із бахромою і сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала у традиційний високий пучок на потилиці.

[ + – ] Дженніфер Лопес із дочкою Еммою на шопінгу

Її дочка була одягнена куди демократичніше: у біле худі, джинси та кросівки.

Мати та донька зайшли в торговий центр The Grove, де відвідали низку люксових магазинів. Обидві були в чудовому настрої і трималися за руки.

Днем раніше виконавиця зводила обох своїх дітей, Емму та Макса, на обід у ресторан у розкішному готелі Bel-Air. Для сімейних посиденьок вона вибрала дуже ефектний ансамбль: білу спідницю-максі з ґудзиками спереду, чорну водолазку та ботильйони на шпильці. Образ завершували золоті сережки та браслет, а також строга чорна брендова сумка.

[ + – ] Джей Ло на обіді з дітьми

Раніше ми писали про те, що кохана оскароносного Бена Аффлека вирушила за покупками в брендовому светрі вартістю $3 400.

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло показала своє обличчя без косметики, а також розповіла про плани на 2022 рік.