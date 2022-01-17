Дженнифер Лопес показала, с чем носить длинную джинсовую юбку
Даже к походу за покупками Джей Ло готовится, тщательно продумывая каждую деталь своего образа.
52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес – признанная икона стиля. Одинаково удачно ей удаются как образы для выхода на красную дорожку, так и повседневные луки, которые, несмотря на свою кажущуюся простоту, обычно оцениваются в не одну тысячу долларов. Например, на недавнем шопинге в Лос-Анджелесе, куда знаменитость отправилась вместе с 13-летней дочерью Эммой, она была в длинной джинсовой лоскутной юбке от Dior стоимостью более $1000.
На сайте модного дома этой модели уже нет, но похожие однотонные юбки из денима стоят от $1150, а цена некоторых достигает $2700.
Юбку певица дополнила укороченной кремовой водолазкой, парой замшевых ковбойских сапог, сумочкой Chanel с бахромой и солнцезащитными очками. Волосы она собрала в традиционный высокий пучок на затылке.
Ее дочь была одета куда демократичнее: в белое худи, джинсы и кроссовки.
Мать и дочь зашли в торговый центр The Grove, где посетили ряд люксовых магазинов. Обе находились в отличном настроении и держались за руки.
Днем ранее исполнительница сводила обоих своих детей, Эмму и Макса, на обед в ресторан в роскошном отеле Bel-Air. Для семейных посиделок она выбрала весьма эффектный ансамбль: белую юбку-макси с пуговицами спереди, черную водолазку и ботильоны на шпильке. Образ завершали золотые серьги и браслет, а также строгая черная брендовая сумка.
Ранее мы писали о том, что возлюбленная оскароносного Бена Аффлека отправилась за покупками в брендовом свитере стоимостью $3400.
Напомним, недавно Джей Ло показала свое лицо без косметики, а также рассказала о планах на 2022 год.