Дженнифер Лопес поделилась планами на 2022 год (видео)

В обращении к подписчикам Дженнифер не упомянула своего возлюбленного Бена Аффлека, но сказала, что хочет "быть лучшей девушкой".

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас во второй раз переживает бурный роман с оскароносным актером Беном Аффлеком, рассказала своим подписчикам в Instagram, а это 191 млн человек, какой себя видит в 2022 году.

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Поп-дива обратилась к фолловерам, видимо, после тренировки в спортзале, поскольку была с с леггинсах и топе, а в руках держала свой фирменный большой стакан для напитков, усыпанный стразами. Артистка призналась, что хочет "просто всегда помнить, кем хочет быть".

"Хочу помнить о том, что было в моей жизни. В том числе, я хочу быть лучшей версией себя. Я хочу быть лучшей матерью. Я хочу быть лучшей девушкой. Хочу быть лучшим другом, лучшей дочерью, сестрой и боссом. Я хочу быть лучше, чем я есть сейчас", – говорит знаменитость.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Такая откровенность подкупила поклонников звезды, которые оставили под видео более четырех миллионов лайков и 14,5 тыс комментариев. Люди пишут в ответ о своих мечтах и о том, чего ждут от нового года. Многие хотят быть здоровыми, удачливыми и чтобы их близкие были рядом. Немало поклонников желают Джей Ло осуществления ее желаний и ожиданий.

В своей речи Дженнифер ни словом не упомянула о своем романе, однако сказала, что "хочет быть лучшей девушкой". В то же время ее бойфренд Аффлек говорил в СМИ, что главное для него – быть хорошим отцом и мужем. Актер, который развелся с матерью своих троих детей Дженнифер Гарнер после 10 лет брака, всерьез задумывается о будущем и не исключает, что в этот раз они с Джей Ло таки дойдут до алтаря.

Как известно, в 2004 году пара рассталась буквально накануне свадьбы, а позже журналисты узнали, почему Бен сбежал от невесты.

Пара возобновила роман весной прошлого года, вскоре после того, как Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым была вместе четыре года.