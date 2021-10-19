Бывший PR-менеджер Дженнифер Лопес рассказал, почему Бен Аффлек сбежал от нее 17 лет назад

Актер намерен не потерять второй шанс и настроен очень серьезно.

Представитель по связям с общественностью Роб Шутер, работавший в 2003-2005 годах в PR-команде американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, признался, что причиной расставания Джей Ло и Бена Аффлека в преддверии свадьбы стала любовь последнего к спиртному, сообщает Daily Mail.

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Британец стал первым, кто написал о разрыве пары в 2004 году.

"Бен ушел. Когда они разошлись, его демоны были секретом. С тех пор он очень честно рассказывал о своей борьбе и противостоял им. У них была правильная любовь в неподходящее время. Сейчас подходящее время", – рассказал Шутер.

По его словам, сейчас Аффлек остепенился и готов довести дело до конца. Женившись на Дженнифер. Однако какие-то конкретные планы актеров он не озвучивает.

Помимо этого, пиарщик поделился несколькими другими откровениями о Дженнифер. Он говорит, что певица раньше очень сильно комплексовала из-за того, что у нее большие ягодицы, и стеснялась их. Ей понадобилось немало времени, чтобы принять эту часть тела и сделать ее своей визитной карточкой.

Уроженец Бирмингема Шутер даже написал книгу о своем опыте работы со знаменитостями под названием "Ответ из четырех слов", где рассказал о том, как добился успеха в профессии и в жизни. Одна из глав посвящена качествам Джей Ло, скрытым от публики. Так, он утверждает, что Лопес – очень добрый человек, хотя недоброжелатели часто говорят о ней совершенно противоположное:

"Краеугольным камнем доброты является принятие, и Дженнифер Лопес действительно принимает то, что она есть, ей комфортно в своем собственном теле, она знает, кто она, но, что наиболее важно, работая с Дженнифер, ей удалось заглушить этот мерзкий голос в своей голове, который говорит всем нам, что мы недостаточно хороши или достаточно умны".

Среди других клиентов Шутера были певица Джессика Симпсон, рокеры Бон Джови и еще один любовник Джей Ло, рэпер Дидди.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свой роман сразу же после того, как певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Вместе с актером она улетела на отдых в Монтану, а свои отношения пара подтвердила в июне. Инсайдеры говорят, что они безумно влюблены друг в друга и строят планы на будущее.