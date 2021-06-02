Бен Аффлек и Дженнифер Лопес заговорили о совместном будущем

По словам людей из окружения пары, Бен и Дженнифер уже не скрывают своих чувств и очень счастливы.

Оскароносный голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, о предполагаемом воссоединении которых не говорил только ленивый, похоже, в этот раз настроены очень серьезно, пишет People.

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Источник, близкий к артистке, рассказал изданию, что Бен и Дженнифер работают над тем, чтобы вывести свои недавно возрожденные отношения на новый уровень.

По словам инсайдера, последние выходные Джей Ло провела в Лос-Анджелесе, и причина этого – не только дела, но и ее желание побольше времени побыть рядом с Аффлеком:

"Они будут продолжать путешествовать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе".

Кроме того, выяснилось, что актер и певица начинают осторожно говорить о совместном будущем.

"Это не случайные отношения. Они относятся к этому серьезно и хотят, чтобы это длилось долго", – добавил аноним.

Другой источник сообщил журналистам, что во время совместного похода в любимый спортзал Лопес Anatomy Miami Beach Бен и Дженнифер даже не пытались скрыть свои чувства:

"Они держались за руки, обнимались, целовались. Они очень любят друг друга и они вместе".

Слухи об отношениях Лопес и Аффлека впервые появились в конце апреля, когда они были замечены возле ее дома в Лос-Анджелесе после ее разрыва с Алексом Родригесом. Позже они махнули в отпуск в ​​Монтану, где у актера есть свое шале, а затем охотники за сенсациями застукали их вместе в Майами, причем Джен выглядела невероятно счастливой. Поговаривают, что Джей Ло хотела сама рассказать о воссоединении с Беном, однако папарацци опередили ее, слив в Сеть красноречивые снимки.

Бывший жених Дженнифер Алекс Родригес, узнав о поступке Дженнифер, был немало удивлен и расстроен, поскольку верил, что она вернется к нему. Пара разорвала помолвку после того, как дважды переносила свадьбу. Одной из причин источники называют интрижки Родригеса.