Бен Аффлек і Дженніфер Лопес заговорили про спільне майбутнє

За словами людей з оточення пари, Бен і Дженніфер вже не приховують своїх почуттів і дуже щасливі.

Оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес, про передбачуване возз'єднання яких не говорив тільки ледачий, схоже, цього разу налаштовані дуже серйозно, пише People.

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Джерело, близьке до артистки, розповіло виданню, що Бен і Дженніфер працюють над тим, щоб вивести свої нещодавно відроджені стосунки на новий рівень.

За словами інсайдера, останні вихідні Джей Ло провела в Лос-Анджелесі, і причина цього — не тільки справи, але й її бажання побільше часу побути поруч з Аффлеком:

"Вони будуть продовжувати подорожувати між Лос-Анджелесом і Маямі. Вони дуже щасливі разом".

Крім того, з'ясувалося, що актор і співачка починають обережно говорити про спільне майбутнє.

"Це не випадкові стосунки. Вони ставляться до цього серйозно і хочуть, щоб це тривало довго", — додав анонім.

Інше джерело повідомило журналістам, що під час спільного походу в улюблений спортзал Лопес Anatomy Miami Beach Бен і Дженніфер навіть не намагалися приховати свої почуття:

"Вони трималися за руки, обнімалися, цілувалися. Вони дуже люблять одне одного і вони разом".

Чутки про стосунки Лопес і Аффлека вперше з'явилися наприкінці квітня, коли вони були помічені біля її будинку в Лос-Анджелесі після її розриву з Алексом Родрігесом. Пізніше вони гайнули у відпустку в Монтану, де в актора є своє шале, а потім мисливці за сенсаціями застукали їх разом у Маямі, причому Джен виглядала неймовірно щасливою. Подейкують, що Джей Ло хотіла сама розповісти про возз'єднання з Беном, проте папараці випередили її, зливши в мережу красномовні знімки.

Колишній наречений Дженніфер Алекс Родрігес, дізнавшись про вчинок Дженніфер, був вельми здивований і засмучений, оскільки вірив, що вона повернеться до нього. Пара розірвала заручини після того, як двічі переносила весілля. Однією з причин джерела називають інтрижки Родрігеса.