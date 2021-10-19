Колишній PR-менеджер Дженніфер Лопес розповів, чому Бен Аффлек втік від неї 17 років тому

Актор має намір не втратити другого шансу і налаштований дуже серйозно.

Представник щодо зв'язків з громадськістю Роб Шутер, який працював у 2003-2005 роках у PR-команді американської співачки та актриси Дженніфер Лопес, зізнався, що причиною розставання Джей Ло і Бена Аффлека напередодні весілля стала любов останнього до спиртного, повідомляє Daily Mail.

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Британець став першим, хто написав про розрив пари у 2004 році.

"Бен пішов. Коли вони розійшлися, його демони були секретом. З тих пір він дуже чесно розповідав про свою боротьбу і протистояв їм. У них була правильна любов у невідповідний час. Зараз вдалий час", — розповів Шутер.

За його словами, наразі Аффлек став розсудливим і готовий довести справу до кінця. Одружившись з Дженніфер. Однак, якісь конкретні плани акторів він не озвучує.

Крім цього, піарник поділився кількома іншими одкровеннями про Дженніфер. Він каже, що співачка раніше дуже сильно комплексувала через те, що в неї великі сідниці, і соромилася їх. Їй знадобилося чимало часу, щоб прийняти цю частину тіла і зробити її своєю візитною карткою.

Уродженець Бірмінгема Шутер навіть написав книгу про свій досвід роботи зі знаменитостями під назвою "Відповідь з чотирьох слів", де розповів про те, як досягнув успіху в професії і в житті. Одна з глав присвячена якостям Джей Ло, прихованим від публіки. Так, він стверджує, що Лопес — дуже добра людина, хоча недоброзичливці часто говорять про неї зовсім протилежне:

"Наріжним каменем доброти є прийняття, і Дженніфер Лопес дійсно приймає те, що вона є, їй комфортно у своєму власному тілі, вона знає, хто вона, але, що найбільш важливо, працюючи з Дженніфер, їй вдалося заглушити цей мерзенний голос у своїй голові, який говорить всім нам, що ми недостатньо гарні чи достатньо розумні".

Серед інших клієнтів Шутера були співачка Джессіка Сімпсон, рокери Бон Джові і ще один коханець Джей Ло, репер Дідді.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес відновили свій роман відразу ж після того, як співачка розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Разом з актором вона полетіла на відпочинок до Монтани, а свої стосунки пара підтвердила в червні. Інсайдери говорять, що вони шалено закохані одне в одного і будують плани на майбутнє.