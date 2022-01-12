Дженніфер Лопес поділилася планами на 2022 рік (відео)

У зверненні до підписників Дженніфер не згадала свого коханого Бена Аффлека, але сказала, що хоче "бути найкращою дівчиною".

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка наразі вдруге переживає бурхливий роман з оскароносним актором Беном Аффлеком, розповіла своїм підписникам в Instagram, а це 191 млн людей, як бачить себе у 2022 році.

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Поп-діва звернулася до фоловерів, мабуть, після тренування у спортзалі, оскільки була в легінсах та топі, а в руках тримала свою фірмову велику склянку для напоїв, усипану стразами. Артистка зізналася, що хоче просто завжди пам'ятати, ким хоче бути.

"Хочу пам'ятати про те, що було в моєму житті. Зокрема, я хочу бути найкращою версією себе. Я хочу бути найкращою матір'ю. Я хочу бути найкращою дівчиною. Хочу бути найкращим другом, найкращою донькою, сестрою і босом. Я хочу бути кращою, ніж я є зараз”, – каже знаменитість.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Така відвертість підкупила шанувальників зірки, які залишили під відео понад чотири мільйони лайків та 14,5 тис. коментарів. Люди пишуть у відповідь про свої мрії та про те, чого чекають від нового року. Багато хто хоче бути здоровим, удачливим і щоб їхні близькі були поруч. Чимало шанувальників бажають Джей Ло здійснення її бажань та очікувань.

У своїй промові Дженніфер ні словом не згадала про свій роман, проте сказала, що "хоче бути найкращою дівчиною". У той же час її бойфренд Аффлек говорив у ЗМІ, що головне для нього – бути добрим батьком та чоловіком. Актор, який розлучився з матір'ю своїх трьох дітей Дженніфер Гарнер після 10 років шлюбу, серйозно замислюється про майбутнє і не виключає, що цього разу вони з Джей Ло таки дійдуть до вівтаря.

Як відомо, у 2004 році пара розлучилася буквально напередодні весілля, а пізніше журналісти дізналися, чому Бен втік від нареченої.

Пара відновила роман навесні минулого року, невдовзі після того, як Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким була разом чотири роки.