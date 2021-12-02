"Бути хорошим чоловіком": Бен Аффлек зробив несподівану заяву

Бен Аффлек намагається не коментувати свої стосунки з Джей Ло, проте дав зрозуміти, що налаштований дуже серйозно.

Оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек в інтерв'ю Wall Street Journal розповів про пріоритети у своєму житті.

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"Найголовніше — бути хорошим батьком. Друге за важливістю — бути хорошою людиною. І, мабуть, хорошим чоловіком. Сподіваюся", — зазначив він.

Заяви пролунали на фоні його роману з Дженніфер Лопес. Пара відновила стосунки через 17 років після розставання напередодні весілля у 2004 році.

Актор наголосив, що не збирається публічно обговорювати, що в них зі співачкою, однак не приховує: дуже щасливий, що доля подарувала йому другий шанс, який він має намір використати на повну. Причому це, підкреслив Аффлек, стосується як його особистого життя, так і професійного.

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"Я знаю, що в інших навіть немає першого шансу. У мене був другий шанс у моїй кар'єрі. У мене був другий шанс як у людини. Життя важке, і ми завжди терпимо невдачі і, сподіваюся, вчимося на цих невдачах", — цитує видання Бена Аффлека.

Те, що в них все дуже серйозно, ні Бен, ні Дженніфер не приховують. Так, співачка разом зі своїми 13-річними дітьми провела Геловін з дітьми та першою дружиною Аффлека Дженніфер Гарнер. Аналогічні плани – і на Різдво. Оскільки і Аффлек, і Лопес зараз зайняті зйомками, різдвяні канікули для них – чудовий шанс провести час разом, усією родиною.

За словами інсайдерів, Лопес і Гарнер непогано порозумілися між собою, проте подругами бути вони не збираються. Жінки Бена Аффлека розуміють, що сварки їм ні до чого, оскільки думають, як створити для дітей максимально комфортну обстановку.

Нещодавно Лопес і Аффлек знялися в нових фільмах. Бен зіграв у картині Рідлі Скотта "Остання дуель", а Лопес зіграла головну роль у романтичній комедії "Вийду за тебе".

Нагадаємо, джерела вказали на ознаку того, що Бен і Дженніфер незабаром одружаться.