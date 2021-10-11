Дженніфер Лопес підтримала Бена Аффлека на прем'єрі історичної драми "Остання дуель"

Пара з'явилася разом на червоній доріжці в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку і не приховувала своїх почуттів

У Нью-Йорку відбулася прем'єра історичної драми Рідлі Скотта "Остання дуель". І на червону доріжку вийшли старі друзі і виконавці головних ролей: Метт Деймон і Бен Аффлек. Метт з'явився разом зі своєю дружиною Лусіане Баррозо, а Аффлека супроводжувала Дженніфер Лопес, з якою вони возз'єдналися цієї весни після розставання у 2003 році. Про це пише Daily Mail.

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52-річна Джей Ло і 49-річний Аффлек трималися за руки, позували фотографам і багато цілувалися.

Для пари цей вихід у світ став другим після відновлення роману. Тільки минулого місяця вони вперше разом з'явилися на червоній доріжці. І вибрали для цього Венеційський кінофестиваль. Новина про те, що вони офіційно разом і більше не приховують свій роман, ледь не затьмарила прем'єри фільмів.

На прем'єрі "Останньої дуелі" Лопес з'явилася в комплекті від Herve Leger карамельного кольору і відкритих босоніжках від бренду Femme LA Luce Minimale. Це останній тренд сезону. Буквально в кожної зірки Голлівуду є в гардеробі подібна пара взуття. Образ Джей Ло доповнила клатчем від Тома Форда і масивними золотими сережками.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму "Остання дуель" Фото: Getty Images

Бен Аффлек для виходу у світ також проявив фантазію. І замість нудного суворого костюма вибрав костюм з чорного вельвету.

Нагадаємо, раніше Аффлек розповідав в інтерв'ю, що хоч вони з Дженніфер і дуже зайняті, але намагаються підтримувати одне одного. А сам він щиро захоплюється своєю дівчиною, адже вона надихає людей по всьому світу.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму "Остання дуель"

"Я в захваті від того, як Дженніфер впливає на світ. Найбільше, що я можу зробити як художник, — це знімати фільми, які чіпають людей. Дженніфер допомогла багатьом людям відчути, що в них є своє місце за столом у цій країні. Такого ефекту мало хто досягав в історії, і я ніколи не зможу зробити те ж саме, але я це підтримую, поважаю і захоплююся", — говорив Бен.

У Нью-Йорку пара зупинилася в готелі Mandarin, де, як з'ясували журналісти, провела кілька днів до прем'єри.

[ + – ] Трейлер фільму "Остання дуель"

Нагадаємо, історична драма "Остання дуель" режисера Рідлі Скотта знята за мотивами однойменної книги Еріка Ягера і оповідає про реальну історію Жана де Карружа, французького лицаря 14 століття, який вступає в смертельну сутичку з колишнім другом Жаком Ле Грісом (Адам Драйвер). Крім Драйвера, у ньому знялися Метт Деймон, Бен Аффлек і Джоді Комер. Персонаж Джоді, Маргарита, опиняється в центрі битви після того, як вона та її чоловік де Карруж звинувачують Ле Гріса в зґвалтуванні. Якщо її чоловік програє в поєдинку честі, то на Маргариту чекає болісна смерть на багатті.