Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере исторической драмы "Последняя дуэль"

Пара появилась вместе на красной дорожке в Линкольн-центре в Нью-Йорке и не скрывала своих чувств

В Нью-Йорке состоялась премьера исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль". И на красную дорожку вышли старые друзья и исполнители главных ролей: Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Мэтт появился вместе со своей женой Лусиане Барросо, а Аффлека сопровождала Дженнифер Лопес, с которой они воссоединились этой весной после расставания в 2003 году. Об этом пишет Daily Mail.

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52-летняя Джей Ло и 49-летний Аффлек держались за руки, позировали фотографам и много целовались.

Для пары этот выход в свет стал вторым после возобновления романа. Только в прошлом месяце они впервые вместе появились на красной дорожке. И выбрали для этого Венецианский кинофестиваль. Новость о том, что они официально вместе и больше не скрывают свой роман чуть не затмила премьеры фильмов.

На премьере "Последней дуэли" Лопес появилась в комплекте от Herve Leger карамельного цвета и открытых босоножках от бренда Femme LA Luce Minimale. Это последний тренда сезона. Буквально у каждой звезды Голливуда есть в гардеробе подобная пара обуви. Образ Джей Ло дополнила клатчем от Тома Форда и массивными золотыми серьгами.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере фильма "Последняя дуэль" Фото: Getty Images

Бен Аффлек для выхода в свет также проявил фантазию. И вместо скучного строгого костюма выбрал костюм из черного вельвета.

Напомним, ранее Аффлек рассказывал в интервью, что хоть они с Дженнифер и очень заняты, но стараются поддерживать друг друга. А сам он искренне восхищается своей девушкой, ведь она вдохновляет людей по всему миру.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере фильма "Последняя дуэль"

"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большее, что я могу сделать как художник, — это снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер помогла множеству людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто добивался в истории, и я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим", — говорил Бен.

В Нью-Йорке пара остановилась в отеле Mandarin, где, как выяснили журналисты, провела несколько дней до премьеры.

[ + – ] Трейлер фильма "Последняя дуэль"

Напомним, историческая драма "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта снята по мотивам одноименной книги Эрика Ягера и повествует о реальной истории Жана де Карружа, французского рыцаря 14 века, который вступает в смертельную схватку с бывшим другом Жаком Ле Грисом (Адам Драйвер). Кроме Драйвера, в нем снялись Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Джоди Комер. Персонаж Джоди, Маргарита, оказывается в центре битвы после того, как она и ее муж де Карруж обвиняют Ле Гриса в изнасиловании. Если ее муж проиграет в поединке чести, то Маргариту ждет мучительная смерть на костре.