Дженніфер Лопес і Бен Аффлек скоро поберуться: інсайдер назвав головну ознаку

Публічні виходи Бенніфер і демонстрація своїх почуттів на публіці говорять про те, що між Беном і Дженніфер на цей раз усе дуже серйозно.

Співачка Дженніфер Лопес і оскароносний актор Бен Аффлек, які відновили свій роман через 17 років після розриву, скоро поберуться, оскільки в них завжди була "правильна любов", — розповів у коментарі Fox News публіцист Роб Шутер.

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"Я думаю, це дійсно захоплююче. Я думаю, що ці двоє такі особливі. Я завжди вірив, що вони будуть разом, що їхня любов ніколи не зникне. Я був із ними, коли писав їхню першу заяву про розрив, яка розійшлася по всьому світу. Я написав цю заяву. І коли я її писав, мені було дуже сумно", — зазначив він.

За його словами, перш, ніж відправити у ЗМІ опубліковане повідомлення, він відчув непідробне горе, тому що, впевнений Шутер, ці двоє були створені одне для одного, і розставання саме цієї пари справило на нього тяжке враження.

"Я вважаю, що в них була правильна любов, але час був невідповідний. У них завжди було щось особливе. І я думаю, що зараз для них відповідний момент. Так що я дійсно щасливий, що вони знову разом", — підкреслив Шутер.

[ + – ] Бен і Дженніфер не приховують своїх почуттів Фото: Backgrid

Публіцист говорить про те, що голлівудські знаменитості вразливі в особистому житті, оскільки на їхні стосунки впливають робота, папараці та постійна увага шанувальників, що часто призводить до розриву.

"Кожному хочеться знати всі деталі, що відбувається в цих стосунках, що вони роблять наодинці. Тепер я сподіваюся, що Дженніфер і Бен приділять трохи часу собі", — говорить Роб. Він зазначає той момент, що, якщо минулого разу пара була на обкладинках усіх великих ЗМІ, то зараз преса змінилася, і все перемістилося в мережу, тому немає такого тиску, який був раніше.

Шутер прогнозує, що дуже скоро світ почує весільні дзвони, які зазвучать на вінчанні Бена та Дженніфер:

"Дженніфер не дозволила б нам побачити, як вони гуляють разом у парку або на червоній килимовій доріжці, якби вона не бачила для них майбутнього. Вони легко могли б спокійно зустрітися таємно й трохи повеселитися разом. Світ ніколи б про це не дізнався. Але той факт, що вони дозволяють нам це побачити, каже мені, що все дуже серйозно".

Раніше Шутер розповів, чому ж 17 років тому одна з найкрасивіших пар Голлівуду розлучилася.