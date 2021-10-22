Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скоро поженятся: инсайдер назвал главный признак

Публичные выходы Беннифер и демонстрация своих чувств на публике говорят о том, что между Беном и Дженнифер в этот раз все очень серьезно.

Певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек, возобновившие свой роман через 17 лет после разрыва, скоро поженятся, поскольку у них всегда была "правильная любовь", – рассказал в комментарии Fox News публицист Роб Шутер.

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"Я думаю, это действительно захватывающе. Я думаю, что эти двое такие особенные. Я всегда верил, что они будут вместе, что их любовь никогда не исчезнет. Я был с ними, когда писал их первое заявление о разрыве, которое разошлось по всему миру. Я написал это заявление. И когда я его писал, мне было очень грустно", – отметил он.

По его словам, прежде, чем отправить в СМИ опубликованное сообщение, он почувствовал неподдельное горе, потому что, уверен Шутер, эти двое были созданы друг для друга, и расставание именно этой пары произвело на него тягостное впечатление.

"Я считаю, что у них была правильная любовь, но это было неподходящее время. В них всегда было что-то особенное. И я думаю, что сейчас для них подходящий момент. Так что я действительно счастлив, что они снова вместе", – подчеркнул Шутер.

[ + – ] Бен и Дженнифер не скрывают своих чувств Фото: Backgrid

Публицист говорит о том, что голливудские знаменитости уязвимы в личной жизни, поскольку на их отношения влияют работа, папарацци и постоянное внимание поклонников, что зачастую приводит к разрыву.

"Каждому хочется знать все детали, что происходит в этих отношениях, что они делают наедине. Теперь я надеюсь, что Дженнифер и Бен уделят немного времени себе", – говорит Роб. Он отмечает тот момент, что если в прошлый раз пара была на обложках всех крупных СМИ, то сейчас пресса изменилась, и все переместилось в Сеть, поэтому нет такого давления, какое было раньше.

Шутер прогнозирует, что очень скоро мир услышит свадебные колокола, которые зазвучат на венчании Бена и Дженнифер:

"Дженнифер не позволила бы нам увидеть, как они гуляют вместе в парке или на красной ковровой дорожке, если бы она не видела для них будущего. Они легко могли бы спокойно встретиться втайне и немного повеселиться вместе. Мир никогда бы об этом не узнал. Но тот факт, что они позволяют нам это увидеть, говорит мне, что все очень серьезно".

Ранее Шутер рассказал, почему же 17 лет назад одна из самых красивых пар Голливуда рассталась.