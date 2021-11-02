Вікенд утрьох: Джей Ло відзначила Гелловін із Беном Аффлеком у компанії його колишньої дружини

Бен Аффлек зумів не лише зберегти гарні стосунки з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, а й допоміг їй прийняти його нову пасію.

Оскароносний американський актор Бен Аффлек, який зараз чекає на "другу молодість" із Дженніфер Лопес, зумів зберегти теплі стосунки з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і навіть відзначив разом із нею і своєю нинішньою коханою Гелловін, пише Page Six.

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Аффлека, Лопес і Гарнер із дітьми помітили в кафе Huckleberry в Санта-Моніці (Каліфорнія), де вони разом веселилися з нагоди свята.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес 31 жовтня 2021 року

"Усі ладнають одне з одним, і в центрі уваги завжди перебувають діти. Дженніфер, Бен і Джен Гарнер — усі хотіли, щоб у дітей був приголомшливий Гелловін. Діти дружать, і вони хотіли разом пожартувати та розважитися. Було логічно, що всі вони пішли разом", – розповіло журналістам джерело, близьке до знаменитостей.

Оскільки новий тиждень у Аффлека планувався дуже насиченим, йому хотілося провести більше часу з близькими людьми.

49-річні Аффлек і Гарнер були одружені з 2005 по 2015 роки. У них троє дітей: Вайолет, 15 років, Серафіна, 12 років, та Семюел, 9 років. Зараз Бен часто навідує дітей і забирає їх до себе.

[ + – ] Бен Аффлек зі своїми дітьми

52-річна Лопес виховує 13-річних близнюків Макса й Емму, народжених у шлюбі з Марком Ентоні. Пара розлучилася у 2011 році після семи років сімейного життя.

Зараз, за словами інсайдерів, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек готові побратися і не збираються повторювати помилку 17-річної давнини, коли Бен буквально втік від коханої напередодні весілля.