Уик-энд втроем: Джей Ло отметила Хэллоуин с Беном Аффлеком в компании его бывшей жены

Бен Аффлек сумел не только сохранить хорошие отношения с бывшей женой Дженнифер Гарнер, но и помог ей принять его новую пассию.

Оскароносный американский актер Бен Аффлек, который сейчас переждивает "вторую молодость" с Дженнифер Лопес, сумел сохранить теплые отношения с бывшей женой Дженнифер Гарнер и даже отметил вместе с ней и своей нынешней возлюбленной Хэллоуин, пишет Page Six.

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Аффлека, Лопес и Гарнер с детьми заметили в кафе Huckleberry в Санта-Монике (Калифорния), где они все вместе веселились по случаю праздника.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес 31 октября 2021 года

"Все ладят друг с другом, и в центре внимания всегда находятся дети. Дженнифер, Бен и Джен Гарнер – все хотели, чтобы у детей был потрясающий Хэллоуин. Дети дружат, и они хотели вместе пошутить и развлечься. Было логично, что все они пошли вместе", – рассказал журналистам источник, близкий к знаменитостям.

Поскольку новая неделя у Аффлека планировалась очень насыщенной, ему хотелось провести больше времени с близкими людьми.

49-летние Аффлек и Гарнер были в браке с 2005 по 2015 годы. У них трое детей: Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и Сэмюэл, 9 лет. Сейчас Бен часто проведывает детей и забирает их к себе.

[ + – ] Бен Аффлек со своими детьми

52-летняя Лопес воспитывает 13-летних близнецов Макса и Эмму, рожденных в браке с Марком Энтони. Пара развелась в 2011 году после семи лет семейной жизни.

Сейчас, по словам инсайдеров, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовы пожениться и не собираются повторять ошибку 17-летней давности, когда Бен буквально сбежал от возлюбленной накануне свадьбы.