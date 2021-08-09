Счастливого Бена Аффлека заметили у дома его бывшей жены (фото)

Бен Аффлек развелся с Дженнифер Гарнер несколько лет назад, но пара сохранила хорошие отношения ради детей, которых отец часто навещает и забирает к себе.

48-летний голливудский актер Бен Аффлек после роскошного отдыха с Дженнифер Лопес на яхте за $130 млн у берегов Франции и Италии по возвращению в США отправился в гости к бывшей жене, Дженнифер Гарнер, чтобы проведать их троих общих детей, пишет Daily Mail.

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Папарацци заметили актера, который с широкой улыбкой на лице появился у дома экс-жены в Брентвуде. Бывшие супруги воспитывают троих детей – 15-летнюю Вайолет, 12-летнюю Серафину и 9-летнего сына Самуэля.

Для прогулки двукратный обладатель "Оскара" надел синюю в красную клетку фланелевую рубашку поверх белой футболки, темные джинсы и пару серых кроссовок. Здоровые привычки его новой подруги явно отразились на нем, поскольку вместо обычного кофе Dunkin Donuts, который так любил ранее, Бен держал в руках кокосовую воду.

[ + – ] Бен Аффлек буквально светился от счастья перед встречей с детьми

Аффлек приехал к Гарнер как раз вовремя, поскольку та только что вернулась с Вайолет, забрав дочь из летнего лагеря.

Бен и Дженнифер снимались вместе в фильмах "Сорвиголова" и "Перл-Харбор". В 2005-м пара тайно поженилась на Карибских островах, и в конце года у них родилась Вайолет, а затем – двое других детей.

[ + – ] Дженнифер Гарнер с детьми

Через 10 лет семейной жизни пара заявила о разводе. Причиной распада семьи стала интрижка Бена с няней его троих детей, а также его алкоголизм и пристрастие к азартным играм. Однажды актер проиграл $350 тыс в California State Poker Championship Sunday. Во время развода Гарнер отказалась от имущественных претензий, как и Бен, однако вопрос опеки оставался открытым. Однако супруги договорились о воспитании дочерей и сына, и в 2018 году их развод был оформлен официально.

Несмотря на расставание, они сумели сохранить хорошие отношения.

Сейчас Бен переживает возрождение романа с бывшей невестой Дженнифер Лопес, с которой расстался в 2004 году за 4 дня до свадьбы. Тогда он говорил журналистам, что отношения с Джей Ло его так вымотали, что он даже не мог сниматься в кино. Однако сейчас воссоединившаяся пара выглядит очень счастливой, что не раз демонстрировала папарацци, а Дженнифер, которой недавно исполнилось 52 года, подумывает о материнстве. Об этом журналистам рассказала подруга певицы. По ее словам, Джен сначала хочет узаконить отношения с Беном, а уже затем родить ребенка, возможно, даже двух.

Напомним, Дженнифер Лопес появилась на публике в бриллиантовом браслете, который получила в подарок от Бена в начале 2000-ых. Кроме того, Аффлек порадовал певицу украшением собственного дизайна на ее день рождения. Именно в день своего 52-летия Лопес подтвердила миру свои отношения с актером, опубликовав фото поцелуя на яхте.